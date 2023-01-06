Умерла пострадавшая во время ракетных ударов РФ по Киеву 29 декабря — Кличко 6 января, 11:26 Обломки одной из российских ракет упали на частные дома в Киеве 29 декабря (Фото:ГСЧС)

В пятницу, 6 января, в Киеве умерла пострадавшая во время ракетных ударов войск РФ по украинской столице 29 декабря.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, умерла 40-летняя женщина, она находилась в больнице в тяжелом состоянии.

«Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года», — отметил Кличко.

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29 декабря Россия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе.

В столице обломки ракет повредили три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе. Один из поврежденных домов в результате попадания обломков загорелся. Сообщалось о троих пострадавших, все госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Также оккупанты выпустили по Киеву ракеты 31 декабря. В результате атаки погибли два человека, более 20 пострадали.

Были повреждены жилые дома, гостиница в центре города и Дворец Украина. Пострадали здания двух школ в Соломенском и одной — в Печерском районе, а также детский сад в Соломенском районе.