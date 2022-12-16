Метро в Киеве не может возобновить движение поездов после отмены воздушной тревоги из-за последствий ракетных ударов РФ 16 декабря, 13:49 Киевское метро работает пока только как укрытие и не может перевозить людей (Фото:Pavlo Podufalov/Reuters)

Киевский метрополитен не работает как транспорт после отмены воздушной тревоги и не может перевозить людей из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов после ракетных ударов РФ в пятницу, 16 декабря.

Об этом сообщил главный инженер коммунального предприятия Виктор Выговский в эфире национального телемарафона.

Он пояснил, что на данный момент столичная подземка работает только как укрытие в полной мере, для этого обеспечена работа всех инженерных систему, на станциях есть связь.

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«В настоящее время, к сожалению, вследствие ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании. Соответственно, сейчас есть ограничение мощности, необходимой нам для обеспечения работы метро как транспортной инфраструктуры, и как объекта укрытия. В такой ситуации мы вынуждены были перейти к работе метрополитена как объекта укрытия и на это время движения поездов нет», — отметил главынй инженер.

Выговский добавил, что поезда разместили на станциях метрополитена для того, чтобы в случае необходимости люди, которые спускаются в объект укрытия могли распооржиться там.

«Что касается движения поездов, к сожалению, его возобновить невозможно сейчас в связи с тем, что нужна достаточно значительная мощность для движения поездов», — добавил он.

Давать прогнозы главный инженер киевского метро не стал.

Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей на востоке и юге страны, а также в центре, есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском. Метро на время воздушной тревоги работало как укрытие.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.

