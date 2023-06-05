В мае над Киевом уничтожили более 80 ракет, в том числе семь Кинжалов, и почти 170 дронов — данные о ракетном терроре России 5 июня, 16:01 Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской городской военной администрации рассказали, сколько российских ракет и дронов силы ПВО уничтожили над Киевом в мае 2023 года.

КГВА опубликовала в Telegram инфографику, уточнив, что это ориентировочные данные. По информации администрации, в мае только над Киевом было уничтожено:



7 аэробаллистических ракет Кинжал;

13 баллистических ракет Искандер;



65 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Калибр;



169 беспилотников.

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Инфографика: NV

«Никогда за историю нашей планеты… Ни один город ни одной страны… не подвергался столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал. Мы выдержали», — прокомментировали в КГВА.

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Инфографика: КМВА / Telegram

С начала мая российские оккупанты практически каждую ночь атаковали Киев, применяя дроны-камикадзе и ракеты, в том числе баллистику. Силы украинской ПВО сбивали почти все вражеские цели, но в некоторых случаях обломки сбитых ракет и беспилотников приводили к разрушениям и жертвам серди мирных жителей.

Газета Kyiv Post со ссылкой на анализ Воздушных сил Украины в конце мая сообщала, что страна-террорист Россия потратила на майские атаки на Украину 1,7 млрд долларов, запустив минимум 563 ракеты и беспилотника. Силы ПВО уничтожили более 90% вражеских целей.

