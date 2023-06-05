В мае над Киевом уничтожили более 80 ракет, в том числе семь Кинжалов, и почти 170 дронов — данные о ракетном терроре России

5 июня, 16:01
Поделиться:
Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской городской военной администрации рассказали, сколько российских ракет и дронов силы ПВО уничтожили над Киевом в мае 2023 года.

КГВА опубликовала в Telegram инфографику, уточнив, что это ориентировочные данные. По информации администрации, в мае только над Киевом было уничтожено:

Видео дня

Инфографика: NV

«Никогда за историю нашей планеты… Ни один город ни одной страны… не подвергался столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал. Мы выдержали», — прокомментировали в КГВА.

Читайте также:
Почему Россия начала обстреливать Киев Искандерами
Инфографика: КМВА / Telegram

С начала мая российские оккупанты практически каждую ночь атаковали Киев, применяя дроны-камикадзе и ракеты, в том числе баллистику. Силы украинской ПВО сбивали почти все вражеские цели, но в некоторых случаях обломки сбитых ракет и беспилотников приводили к разрушениям и жертвам серди мирных жителей.

Читайте также:

Газета Kyiv Post со ссылкой на анализ Воздушных сил Украины в конце мая сообщала, что страна-террорист Россия потратила на майские атаки на Украину 1,7 млрд долларов, запустив минимум 563 ракеты и беспилотника. Силы ПВО уничтожили более 90% вражеских целей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Российская агрессия Крылатая ракета Ракеты Баллистические ракеты Беспилотники БПЛА Ракетные удары Российские беспилотники Искандер Война России против Украины Калибр ракетный обстрел дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X