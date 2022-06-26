Спасательные работы продолжаются. Возросло число пострадавших из-за ракетного удара по Киеву — Кличко 26 июня, 16:51 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетной атаки со стороны РФ разрушен дом на Лукьяновке (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате ракетного удара оккупантов РФ по жилому дому в Киеве пострадали шесть человек. На данный момент обнаружили тело одного погибшего, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, четырех пострадавших госпитализировали, среди них семилетняя девочка. Еще двое получили легкие травмы и лечатся амбулаторно. Ребенка прооперировали: ее состояние стабильное, жизни ничего не угрожает, заявил Кличко. Состояние мамы девочки оценивают как средней тяжести.

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Сейчас в жилом доме продолжаются поисково-спасательные работы. В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16:10 из-под завалов девятиэтажки деблокировали тело погибшего мужчины.

Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из российских ракет попала в детский сад.

Накануне ранним утром Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, ракеты были нацелены по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.



Ракетный удар по центру Киева: разрушены жилые дома, среди пострадавших – ребенок https://www.youtube.com/watch?v=o8zmWcbJUk0&t=1s

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