Обстрелы, очереди за знаменитой маркой и приезд мэра Парижа. Что происходит в Киеве и области 15 апреля — главные новости 15 апреля, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Мужчина осматривает поврежденный в результате российского ракетного удара магазин в Киеве (Фото:REUTERS/Herbert Villarraga)

НВ рассказывает, что происходит в Киеве и Киевской области 15 апреля.



18:17 Российские оккупационные войска в течение сегодняшнего дня, 15 апреля, нанесли три ракетных удара по Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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18:01 Укрпочта сообщила, что люди в Киеве стоят в очередях, чтобы купить новую почтовую марку «Русский военный корабль, иди н***й!»

17:45 В Киевской области войсками РФ были захвачены всего 180 населенных пунктов

Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.



17:37 Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что РФ начала серию терактов на своей территории и уже официально угрожает Киеву обстрелами

17:24 В Славутич привезли два терминала спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил Славутицкий городской совет в своем Telegram-канале.

17:13 Тела погибших жителей Бучи в двух братских могилах хоронил оставшийся в городе коммунальщик

Об этом сообщил на брифинге руководитель ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

«Было две так называемые братские могилы в Буче. Коммунальщик, работавший в Буче до войны, остался там и фактически просил оккупантов давать возможность забирать тела людей с улиц», — рассказал он.

По словам Небитова, этот человек хоронил погибших в двух могилах. «В первой было 40 человек, во второй — 57. 40 тел мы уже достали. Среди погибших был и полицейский — сотрудник уголовного розыска, тоже застреленный из стрелкового оружия», — отметил Небитов.

По его словам, большинство тел уже осмотрены. «95% людей застрелены из снайперского или стрелкового оружия», — уточнил начальник полиции области.



17:02 Число соискателей квартир в аренду в Киеве составляет 40% от довоенного показателя

Об этом сообщается в Telegram-канале приложения аренды квартир Bird.



16:43 Возле Бучи электрики подорвались на вражеской мине

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

«Сегодня от Нацполиции поступила информация, что поблизости от села Наливайковка Бучанского района подорвались 2 работника Фастовского РЭСа, которые ехали на автомобиле. Их госпитализировали в больницу», — заявил он.

16:32 Киевсовет поддержал решение об освобождении от арендной платы арендаторов коммунального имущества

«Решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания. Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех субъектов хозяйствования, которых затронули запреты, связанные с военным положением», — отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.



16:11 В Киев ежедневно возвращаются 40−50 тысяч человек

«Ежедневно возвращается много, мы видим это по очереди на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это около 40—50 тысяч человек, которые каждый день заезжают в Киев», — рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире всеукраинского телемарафона.



15:47 С 16 апреля Укрзалізниця возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области

Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

15:39 В Киевской области найдены тела 900 мирных жителей

Об этом на брифинге сообщил начальник облуправления Национальной полиции Андрей Небитов.

«С сожалением скажу, что сегодня уже 900 тел погибших гражданских, которые мы нашли и передали судмедэкспертам», — рассказал он.



15:18 В Киеве не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду до 31 мая

«Городским властям удалось сдержать тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021−2022 годов — несмотря на значительный рост затрат на производство этих услуг. Сегодня в сложных для государства и людей условиях город продолжает сдерживать тарифы», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.



15:03 Укрзализныця с 20 апреля назначает еще один Интерсити+ сообщением Киев — Перемышль

«Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться ежедневно с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43», — говорится в сообщении Укрзализныци.



14:46 Мэр Парижа Анн Идальго посетила Киев и подписала вместе с мэром Киева Виталием Кличко Соглашение об установлении дружеских отношений между городами

14:38 14 апреля спасатели обследовали ряд населенных пунктов Бучанского, Броварского и Вышгородского районов на взрывчатку

Среди них

Буча,

Бородянка,

Гостомель,

Калиновка,

Мощун,

Берестянка,

Иванков,

Рудня Шпиловская Дружняя,

Дмитровка,

Озерщина,

Забучье,

Вабля,

Розважи,

Кухари,

Перемога,

Качалы,

Галинка,

Великая Дымерка,

Богдановка,

Станишевка,

Обухович,

Термаховка,

Чкаловка,

Кропивня,

Русанов,

Бервица,

Гоголев.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской ОВА.

14:24 До 9 мая в Киеве переименуют улицы и станции метро

В частности, сквер дружбы Киева и Москвы в Голосеевском районе столицы будет теперь называться сквером Героев Мариуполя, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование актуально. Поэтому мы вырабатываем новые названия, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая», — отметил он.



14:05 В Киеве возобновили запись в массовый центр вакцинации в ТРЦ GULLIVER

13:56 Сценарист популярного сериала Карточный домик Бо Виллимон приехал в Украину, чтобы собрать материалы о жестоких зверствах россиян в Киевской области

13:35 В Киевской области партизан с позывным Вовк ликвидировал около 12 оккупантов

В Главном управлении разведки сообщили, что он находился в одной из самых горячих точек области. После вхождения оккупационных войск предоставлял точную информацию о дислокации врага на оккупированной территории.

Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат, ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые были привлечены к боевому патрулированию и охране вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и склад медикаментов и горючего.

Кроме того, во время одной из попыток прорыва десанта противника на БТР в сторону Киева, с дистанции около 100 метров на заранее выбранной позиции, нанес ущерб личному составу находившегося на броне противника.

Вовк помогал эвакуироваться гражданскому населению, среди которых были дети.

Когда оккупанты начали разыскивать партизана, его вывезли на подконтрольную Украине территорию.

13:28 Женщина из села в Киевской области рассказала Радио Свобода, что ее изнасиловали оккупанты

13:15 Продолжается восстановление моста на реке Трубеж возле Заворычев в Броварском районе Киевской области

«Восстановили движение в одну сторону, сейчас продолжаются работы по укладке другой стороны моста», — сообщил корреспондент Lb.ua.



13:04 В Киевской области служащего Укрзализныци подозревают в сотрудничестве с оккупантами

" В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина, проживая в одном из населенных пунктов Бучанского района Киевской области, являясь должностным лицом АО Укрзализныця, принял предложение вооруженных сил России о сотрудничестве", — заявили в Киевской городской прокуратуре.

12:15 Киевский метрополитен возобновил круговое движение поездов на синей и зеленой линиях.

На красной линии — круговое движение между станциями Академгородок — Шулявская и двустороннее движение между станциями Шулявская — Театральная.

Ориентировочный интервал движения по всем линиям — 30 минут



11:45 Староста села Гавронщина в Киевской области вместе с двумя военными подорвались на растяжке в подвале сельсовета, сообщает ТСН.

Они получили контузии и осколочные ранения лица и рук. Из двух гранат сдетонировала одна.



11:30 НВ опубликовал интервью с актером и ведущим шоу Мамахохотала, который остался в Киеве — о вере в ВСУ, о себе, родных и победе

10:20 Генштаб рассказал, как 80 бойцов бригады имени Черных Запорожцев сдержали прорыв оккупантов в Киев

«Все знают историю о 300 спартанцах. В этой войне мы имеем примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир. 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, которая пыталась через село Мощун прорваться в Киев», — отметили в Генштабе.

Один из бойцов рассказал, что военные удерживали позиции на восточном берегу реки Ирпень благодаря тому, что взорвали мост и российские оккупационные войска не смогли переправить основные силы.

Понтонные переправы, которые периодически строила армия РФ, украинские бойцы уничтожали.



9:43 Многие люди возвращаются в Киев и Киевскую область всего на несколько дней

Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общеукраинского марафона.

Он подтвердил, что из 30 тысяч украинцев, возвращающихся на родину, несколько тысяч действительно едут в Киевскую область и столицу.

По той тенденции, что мы видим, что люди возвращаются на несколько дней, чтобы посмотреть свои квартиры, взять какие-то вещи. И потом едут на Западную Украину, где пока безопасно", — рассказал Денисенко.

9:39 По состоянию на 15 апреля в Киеве работали более 2000 заведений по продаже продовольственных товаров, 39 рынков, более 500 кафе и другие заведения

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что работает 58 пекарен, около 380 парикмахерских и барбершопов, более 130 студий маникюра, 560 станций технического обслуживания авто, около 100 ремонтных мастерских одежды, обуви, 32 веломастерские, около 100 магазинов по продаже одежды и обуви, 110 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков, 11 химчисток, 82 автомагазина и 38 моек.

В течение недели в столице проводятся около 10 мини-ярмарок. 15 апреля мини-ярмарки проходят по адресам:

Голосеевский район — просп. Голосеевский, 116;

Дарницкий район — ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровский район — ул. Гродненская, 1/35−17А;

Подольский район — просп. Степана Бандеры, 3−5;

Печерский район — пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова ( на карте станция метро Кловская);

на карте станция метро Кловская); Святошинский район — ул. Подлесная, 8;

Шевченковский район — ул. Ружинская, 18, ул. Деревлянская, 16−20.

Расписание работы мини-ярмарок с 10:00 до 16:00. В Дарницком и Шевченковском районах — с 10:30.

Также работает 175 магазинов и киосков Киевхлеб, в том числе 10 на территории Киевской области — в городах Бровары и Фастов.



9:27 В Киеве запустили трамвай № 28 Д с улицы Милослвской до Позняков.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Интервал движения трамвая — 20 минут.

Поворозник сообщил, что КП Киевпастранс в целом осуществляет перевозку на 62 автобусных маршрутах общим количеством 137 автобусов, на 12 трамвайных маршрутах общим количеством 57 трамваев и на 14 троллейбусных маршрутах общим количеством 35 троллейбусов.

Частные перевозчики осуществляют перевозку на 52 маршрутах общим количеством 250 автобусов.



9:15 За 50 дней полномасштабного военного вторжения в Киеве поженилось 1500 пар

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Также, по его словам, за этот период в Киеве родилось 1314 малышей: 659 мальчиков и 619 девочек. Среди новорожденных — 31 двойня.

9:08 Обозреватель показал видео с кладбищем танков оккупантов в Буче и расстрелянными гражданскими автомобилями

7:58 В Буче более тысячи объектов, в том числе жилые дома, были повреждены и разрушены из-за попадания российских снарядов

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук в эфире национального телемарафона #UAвместе.

Федорук также проинформировал, что в четверг в Буче работали специалисты ведущего киевского института по поручению Министерства развития общин и территорий, которые визуально осматривали те панельные дома, в которые попали российские снаряды, из-за чего говорить о том, что они подлежат восстановлению, — слишком преждевременно".



7:03 В Буче оккупанты выстрелили из БТР по машине с женщиной и двумя детьми, они сгорели, сообщил в интервью Настоящему времени глава Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко.

«Нами позавчера установлено временное место захоронения, так называемую братскую могилу в Буче, установлено также небольшое захоронение трех человек, а именно женщины с двумя детьми. Одному ребенку было четыре года, другому — 11 лет. Когда мы установили эти тела, тела были сожжены полностью, в уменьшенной форме, по крохам стали собирать, кто это может быть. И сегодня мы отработали этот факт, и мы установили, что в Буче во время эвакуации мать с детьми ехала на своей машине, установили также свидетелей, которые были во время этого убийства. Российский БТР выстрелил по машине, машина вспыхнула, и женщина с двумя детьми сгорела вместе с машиной», — рассказал он.

Кравченко добавил, что в Бучанской ОТГ обнаружили более 300 тел погибших мирных жителей.

4:02 Приблизительно 40 тысячам домов в Киевской области вернули электроснабжение

«Что касается Киевской области, то у нас работы здесь продолжаются по восстановлению после освобождения с 3 апреля, … уже предоставили свет около 40 тыс. домов. Мы постоянно работаем, чтобы завершить процесс как можно быстрее», — заявил энергетик компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона.





3:22 Ветеран Иностранного легиона из Франции по имени Эдмон присоединился к бойцам территориальной обороны Киева, сообщил Обозреватель

Эдмон — инструктор, он учит бойцов терробороны скоростной стрельбе.

2:26 Во время телемарафона Федорук также заявил, что у 85% тел всех погибших жителей есть отверстия от пулв

«Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем из братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах — с отверстиями от пуль. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче», — сказал он.

Мэр сообщил, что 15 апреля, вероятно, завершатся работы по изъятию тел погибших горожан на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где образовалась вторая братская могила.

«Будем завершать эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть», — добавил Федорук.

1:46 Мэр Бучи Андрей Федорук рассказал о постепенном возобновлении подачи воды, газа и света в городе

По его словам, это будет происходить поэтапно.

«После оккупации запустить критическую инфраструктуру в полном объеме, и чтобы она была безупречной по функционалу, очень сложно. Поэтому для своих жителей хочу сообщить, что сообщение о том, что в городе появился газ, свет или централизованное водоснабжение не совсем корректно, потому что эти процессы будут проходить этапами», — сказал он в эфире национального телемарафона #UA разом.

Федорук подчеркнул, что на сегодняшний день не все микрорайоны Бучи можно технически снабдить водой, газом и электричеством.

«Три дня назад мы сообщили о том, что совместно с компанией ДТЭК дали поставки в центральную городскую больницу, на резервуаре чистой воды и на пожарную станцию в нашем городе. Но это не значит, что фактически мы уже полностью дали напряжение в город — это все по временной схеме», — пояснил городской голова.

То же самое по словам Федорука касается и водоснабжения. При этом в городе были запущены резервуары чистой воды, для наполнения которых работают семь скважин.

По его словам, практически 90% территории города на сегодняшний день разминировано и является безопасной. Однако территории за пределами Бучи, особенно там, где стояли российские войска, пока опасны и заминированы.

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