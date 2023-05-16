Обломки сбитых над Киевом ракет упали на территорию зоопарка: Кличко показал видео последствий 16 мая, 09:01 На территорию киевского зоопарка упали обломки сбитых над украинской столице ракет (Фото:Скриншот видео Виталий Кличко/Telegram)

Во время атаки РФ в ночь на вторник, 16 мая, обломки сбитых над Киевом ракет упали на территории столичного зоопарка.

Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram, работники зоопарка и животные не пострадали. Также удалось избежать пожара.

Однако обломки повредили зеленые насаждения.

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С животными проводят антистрессовые мероприятия, и зоопарк откроется для посетителей.

Кличко также показал видео последствия падения обломков вражеской ракеты.

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов.

Все вражеские цели удалось сбить.

Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города. В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.