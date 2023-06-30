В Воздушных силах не подтвердили тестирование израильской системы оповещения в Киеве
Система воздушной тревоги (Фото:Львовская ОВА)
В Воздушных силах не подтвердили, что в Киеве продолжается тестирование израильской системы раннего предупреждения о воздушных угрозах.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии hromadske.
Он сказал, что информация о тестировании израильской системы «из серии, что пилоты уже учатся на F-16». Так, несколько дней назад Игнат говорил, что учения еще не начались.
На уточняющий вопрос, отрицает ли он наличие израильской системы в Киеве, Игнат ответил: «Нет, просто не знаю».
Первый сообщил о тестировании такой системы в Киеве сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
В феврале Корнийчук заявлял, что в Киеве будут якобы тестировать израильскую систему оповещения. По его словам, в Израиле вроде бы работали над пилотным проектом для столицы.
Посол объяснял, что в Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Также сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы укрыться в укрытии.
Уже в мае СМИ со ссылкой на Корнийчука писали, что в Киеве якобы начали тестировать такую израильскую систему оповещения.