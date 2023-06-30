В Воздушных силах не подтвердили тестирование израильской системы оповещения в Киеве

30 июня, 20:34
Поделиться:
Система воздушной тревоги (Фото:Львовская ОВА)

Система воздушной тревоги (Фото:Львовская ОВА)

В Воздушных силах не подтвердили, что в Киеве продолжается тестирование израильской системы раннего предупреждения о воздушных угрозах.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии hromadske.

Он сказал, что информация о тестировании израильской системы «из серии, что пилоты уже учатся на F-16». Так, несколько дней назад Игнат говорил, что учения еще не начались.

Видео дня

На уточняющий вопрос, отрицает ли он наличие израильской системы в Киеве, Игнат ответил: «Нет, просто не знаю».

Читайте также:
Почему Израиль должен усилить помощь Украине и кому будут поставлять танки Merkava — израильский журналист

Первый сообщил о тестировании такой системы в Киеве сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

В феврале Корнийчук заявлял, что в Киеве будут якобы тестировать израильскую систему оповещения. По его словам, в Израиле вроде бы работали над пилотным проектом для столицы.

Посол объяснял, что в Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Также сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы укрыться в укрытии.

Уже в мае СМИ со ссылкой на Корнийчука писали, что в Киеве якобы начали тестировать такую израильскую систему оповещения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Израиль Киев Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X