Одного из организаторов «пьяных вечеринок» в Киеве арестовали в зале суда 17 апреля, 18:35 Следствие по делу «пьяных вечеринок» в Киеве продолжается (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Киевский апелляционный суд арестовал одного из организаторов «пьяных вечеринок» в Киеве и увеличил размер залога до 536 800 грн. Об этом сообщил в Telegram глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Он напомнил, что полиция сообщила молодым людям о подозрении 1 февраля. По решению суда в понедельник одного из организаторов «вечеринок» взяли под стражу в зале суда и увеличили размер залога. Досудебное расследование продолжается.



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В конце января в Сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые спаивали и накачивали наркотиками девушек, издевались и насиловали, после чего глумились над девушками в соцсетях. Шесть фигурантов дела получили повестки в военкомат.

В конце марта двух подозреваемых участников «пьяных вечеринок» в Киеве (Ярослава Домбровского и Олега Захарова) выпустили под залог в 402 тысячи гривен за каждого. Еще один фигурант дела (Андрей Ярина) находился в СИЗО без права залога.