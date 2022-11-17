«Даже не видно, чем сбивают!». Очевидцы поделились видео эффективной работы украинской ПВО в Киевской области

17 ноября, 13:59
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Украинская ПВО уничтожила сразу две ракеты подряд (Фото:Коллаж НВ)

Украинская ПВО уничтожила сразу две ракеты подряд (Фото:Коллаж НВ)

На фоне новой террористической атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины очевидцы опубликовали в соцсетях видео перехвата российских крылатых ракет в Киевской области.

Обнародованные кадры были сняты где-то в районе Боярки.

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Судя по комментариям местных жителей, одна из ракет была сбита уже на подлете к цели, и непосредственно ее уничтожение из-за перекрывающих горизонт домов на видео не попало, однако вторая была перехвачена украинской системой противовоздушной обороны еще высоко в небе, в результате чего ее подрыв удалось зафиксировать.

Видео дня

«Даже не видно, чем сбивают! В засадах сидят, так, шо елки-палки», — восхитились люди работой ПВО.

https://twitter.com/markito0171/status/1593166940578553856

Как рассказали местные власти, кроме двух крылатых ракет, российские захватчики атаковали Киевскую область четырьмя иранскими дронами-камикадзе, которые также были уничтожены.

https://www.youtube.com/embed/g_5n9yetolc
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Новая серия ударов РФ по Украине произошла спустя всего два дня после самого мощного ракетного обстрела с начала полномасштабного вторжения.

Тогда по гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них перехватила система ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.

На этот раз прилеты подтверждены в Днепре и Одесской обалсти.

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Целями оккупантов снова стали инфраструктурные объекты.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Киевская область ПВО Ракетные удары Боярка Война России против Украины

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