«Даже не видно, чем сбивают!». Очевидцы поделились видео эффективной работы украинской ПВО в Киевской области 17 ноября, 13:59 Украинская ПВО уничтожила сразу две ракеты подряд (Фото:Коллаж НВ)

На фоне новой террористической атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины очевидцы опубликовали в соцсетях видео перехвата российских крылатых ракет в Киевской области.

Обнародованные кадры были сняты где-то в районе Боярки.

Судя по комментариям местных жителей, одна из ракет была сбита уже на подлете к цели, и непосредственно ее уничтожение из-за перекрывающих горизонт домов на видео не попало, однако вторая была перехвачена украинской системой противовоздушной обороны еще высоко в небе, в результате чего ее подрыв удалось зафиксировать.

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«Даже не видно, чем сбивают! В засадах сидят, так, шо елки-палки», — восхитились люди работой ПВО.

Как рассказали местные власти, кроме двух крылатых ракет, российские захватчики атаковали Киевскую область четырьмя иранскими дронами-камикадзе, которые также были уничтожены.

Новая серия ударов РФ по Украине произошла спустя всего два дня после самого мощного ракетного обстрела с начала полномасштабного вторжения.

Тогда по гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них перехватила система ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.

На этот раз прилеты подтверждены в Днепре и Одесской обалсти.

Целями оккупантов снова стали инфраструктурные объекты.