«Демонстрация пренебрежения». Путин хочет уничтожить Украину, невзирая на тех, кто у него на пути — реакция мира на новый обстрел Киева 29 апреля, 11:38 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара по Киеву 28 апреля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Вчерашний ракетный удар по одному из центральных районов Киева в день визита генсека ООН Антониу Гуттереша в украинскую столицу и в мире, и в Украине расценивают как демонстративный жест Кремля.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Несколько российских крылатых ракет, выпущенных по объектам в Шевченковском районе Киева, задели жилой многоэтажный дом. В результате удара частично разрушены нижние этажи здания, пострадали 10 человек, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Атака была совершена после нескольких недель относительного затишья в Киеве: часть жителей возвращаются в город, несмотря на регулярные предупреждения КГГА о сохраняющихся рисках.

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Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Россия осуществила ракетный удар в тот же день, когда встречи и переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве провели премьер-министр Болгарии Кирил Петков и генсек ООН Антониу Гуттереш. Последний приехал в Украине из Москвы, где он 26 апреля встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, пытаясь договориться о новых гуманитарных коридорах.

Украина немедленно призвала мир отреагировать на новую демонстративную атаку России. Владимир Зеленский заявил, что такое нападение «многое говорит о настоящем отношении России к глобальным институциям, о стремлении российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет». «Это требует соответствующей международной мощной реакции», — добавил Зеленский.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «этим отвратительным актом варварства РФ еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру». Министр обороны Алексей Резников назвал удар «атакой на безопасность Генерального секретаря и на мировую безопасность». Советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что «еще позавчера Антониу Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы». «Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?» — озвучил риторические вопросы Подоляк.

Глава ОП Андрей Ермак также призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН, назвав атаку на Киев «доказательством того, что нам нужна быстрая победа над РФ, и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир». «Мы должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть», — заявил Ермак.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

В мире также считают ракетный удар по Киеву 28 апреля неслучайным и показательным. НВ собрал важные реакции мировой прессы, некоторых западных аналитиков и политиков.

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The Guardian констатирует, что ракетный удар по Киеву в день визита генсека ООН в поддержку Украины стал «угрожающей демонстрацией пренебрежения» со стороны России. «Мы до сих пор в шоке. Мы были в здании, когда они нанесли удар по дому, — рассказал изданию 29-летний менеджер по продажам Максим Максимов. — Мы услышали первый удар. А потом вторая ракета попала в здание».

Британская газета обращает особое внимание на то, что ракетные удары по столице Украины были нанесены через несколько часов после выступления Джо Байдена, который обратился к Конгрессу с заявкой на выделение дополнительных $33 млрд в поддержку Украины. Финансирование должно покрыть объемный спектр помощи: от тяжелой артиллерии и бронетехники до более широкого обмена разведывательными данными, инструментов кибервойны и дополнительных поставок противотанковых и зенитных ракет. The Guardian отмечает, что сумма в $33 млрд [пакет еще должен рассмотреть и утвердить Конгресс США — прим.ред.] «более чем в два раза превышает последний дополнительный запрос, одобренный Конгрессом в марте, и затмевает весь оборонный бюджет Украины и многих других стран».

«Это происходит вопреки предупреждениям России о том, что увеличение поставок западного оружия в Украину поставит под угрозу европейскую безопасность, что вмешательство Запада может привести к мгновенным ответным действиям со стороны России и повысить риск ядерного конфликта», — пишет The Guardian, обобщая события вокруг нового обстрела Киева.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Washington Post напоминает, что «с тех пор, как несколько недель назад российские войска отступили из Киевской области, в столице был период относительного спокойствия». А на переговоры и встречи с Зеленским в Киев за эти недели устремился «поток дипломатов и лидеров стран, включая госсекретаря и министра обороны США». Генсек ООН Антониу Гутерреш за несколько часов до взрыва посетил Бородянку, где увидел разрушенные обгоревшие здания, в которых были убиты десятки людей.

Британская Daily Mail в характерном для таблоида стиле отмечает, что «Путин снова наплевал на весь мир» — всего через два дня после того, как генсек ООН «провел переговоры с деспотом в Москве». Издание напоминает, что в российской столице Гутерреш пытался договориться о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и других горячих точек войны. «Ракетный удар можно считать недипломатическим ответом Путина на этот запрос», — полагает Daily Mail.

Издание также называет новый обстрел «одной из самых дерзких атак на Киев с тех пор, как несколько недель назад российские войска отступили от столицы». Взрывы прозвучали, когда киевляне начали постепенно возвращаться в город, в Киеве вновь заработали «кафе и другие бизнесы, и все больше людей проводят время на воздухе, наслажаясь весенней погодой», пишет Daily Mail, напоминая, что «удар по украинской столице произошел в то время, когда российское наступление в Донбассе набирает обороты».

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

France 24 подтверждает, что глава ООН Антониу Гутерреш и его команда были «шокированы» близостью российских ударов, нанесенных по центру Киева, когда они посещали столицу. Однако спикер организации подтвердил французскому агентству, что никто из ее представителей не пострадал. «Это зона боевых действий, но тот факт, что это произошло рядом с нами, шокирует», — сказал AFP представитель гуманитарного офиса ООН Савиано Абро, не уточнив, насколько близко они находились к месту удара.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что «шокирован и потрясен российскими ракетными ударами по Киеву и другим городам Украины». «Россия снова демонстрирует свое вопиющее пренебрежение к международному праву, бомбя город, в то время как там присутствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вместе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым», — отметил Боррель.

Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил новую атаку на Киев. «Я решительно осуждаю неизбирательные удары российских войск по Киеву. Полная солидарность с украинским народом, а также с Антониу Гутеррешем и Кирилом Петковым, которые вчера находились рядом», — написал Ле Диан.

Эндрю Стролайн, медиадиректор правозащитной организации Human Rights Watch, констатировал, что ракетная атака на Киев в день визита генсека ООН «говорит вам все, что стоит знать о презрении Путина к мнению международного сообщества». «А еще — что его топ-приоритетом является уничтожение Украины, независимо от того, кто встанет у него на пути».

Даниэль Щелиговски, глава программы исследований Восточной Европы и старший исследователь по вопросам Украины в Польском институте международных отношений (PISM), так прокомментировал ракетный удар по Киеву в день пребывания в городе генсека ООН: «Едва ли можно придумать более ясное послание всем тем, кто считает, что дипломатическому решению нет альтернативы».

Журналист Кристофер Миллер (Politico, BuzzFeed News), который давно живет и работает в Украине, считает, что «нанесение удара по украинской столице предназначалось в качестве сигнала для ООН».

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

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