Уже не представляет угрозы. Власти сообщили, из-за чего в Киеве и области объявляли воздушную тревогу 1 марта, 13:46 Последняя тревога в Киеве и области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Воздушная тревога в Киеве и области днем в среду, 1 марта, была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. Сейчас он уже не представляет угрозы.



Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, по предварительным данным, это был шар небольшого размера.

«Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Внедрены соответствующие меры для его ликвидации», — отметил он.

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1 марта в Киеве и области объявляли тревогу из-за воздушного объекта и предупреждали о возможной работе ПВО.

В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Взрывы раздались в Кременчуге Полтавской области.

Силы ПВО сбили четыре дрона Shahed во время ночной атаки.

Эффективность ПВО Украины