В центре Киева произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

В многоэтажке в Печерском районе Киева произошел пожар , известно об одном погибшем. Спасатели оперативно укротили огонь.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели уточнили, что возгорание произошло на втором этаже девятиэтажки.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

«В Печерском районе один человек погиб в результате пожара. Возгорание произошло на улице Михаила Омеляновича-Павленко, на втором этаже жилой девятиэтажки», — отметили в ГСЧС.

Реклама

По данным спасателей, во время разведки, пожарные нашли тело человека без признаков жизни. В 07:38 пожар ликвидировали. Причину возгорания и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

В начале октября в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 12 человек.