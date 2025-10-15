В центре Киева произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

15 октября, 12:02
В Киеве произошел пожар 15 октября (Фото: ГСЧС)

В многоэтажке в Печерском районе Киева произошел пожар, известно об одном погибшем. Спасатели оперативно укротили огонь.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели уточнили, что возгорание произошло на втором этаже девятиэтажки.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

«В Печерском районе один человек погиб в результате пожара. Возгорание произошло на улице Михаила Омеляновича-Павленко, на втором этаже жилой девятиэтажки», — отметили в ГСЧС.

По данным спасателей, во время разведки, пожарные нашли тело человека без признаков жизни. В 07:38 пожар ликвидировали. Причину возгорания и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.

В начале октября в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 12 человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев ГСЧС Пожар

Поделиться:

