В центре Киева произошел пожар в многоэтажке, есть погибший
В Киеве произошел пожар 15 октября (Фото: ГСЧС)
В многоэтажке в Печерском районе Киева произошел пожар, известно об одном погибшем. Спасатели оперативно укротили огонь.
Об этом сообщает ГСЧС.
Спасатели уточнили, что возгорание произошло на втором этаже девятиэтажки.
«В Печерском районе один человек погиб в результате пожара. Возгорание произошло на улице Михаила Омеляновича-Павленко, на втором этаже жилой девятиэтажки», — отметили в ГСЧС.
По данным спасателей, во время разведки, пожарные нашли тело человека без признаков жизни. В 07:38 пожар ликвидировали. Причину возгорания и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.
В начале октября в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 12 человек.