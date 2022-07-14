Резкий перенос боевых действий под Киев невозможен — Залужный
Майдан Незалежности в Киеве, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг, 14 июля, заявил, что резкий перенос военных действий под Киев невозможен.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников и Валерий Залужный встретились с послом США в Украине Бриджит Бринк.
Главнокомандующий ВСУ рассказал послу о ситуации в Украине и подчеркнул, что столица надежно обороняется.
«Потенциальная линия столкновения достигает более 2 тысяч километров. Сейчас интенсивные боевые действия продолжаются на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев невозможен», — подчеркнул он.
Залужный добавил, что сейчас самая большая опасность — ракетные удары россиян, но защитники Украины дают отпор и сбивают большое количество вражеских ракет. По словам главы Минобороны и главнокомандующего ВСУ, благодаря помощи партнеров украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет.
Резников поблагодарил США за РСЗО HIMARS и рассказал, как украинские артиллеристы умело используют их для ударов по противнику.
«Эффективность HIMARS и другой 155 мм артиллерии на поле боя впечатляет. Наши артиллеристы метко стреляют и уничтожают вражеские склады вооружений, бронетехнику, огневые точки и командные пункты агрессора. Благодаря помощи США и других стран украинцы останавливают российских убийц, защищают родную землю и другие народы Европы», — отметил министр.
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