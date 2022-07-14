Резкий перенос боевых действий под Киев невозможен — Залужный

14 июля, 16:47
Майдан Незалежности в Киеве, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Майдан Незалежности в Киеве, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг, 14 июля, заявил, что резкий перенос военных действий под Киев невозможен.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников и Валерий Залужный встретились с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Видео дня

Главнокомандующий ВСУ рассказал послу о ситуации в Украине и подчеркнул, что столица надежно обороняется.

«Потенциальная линия столкновения достигает более 2 тысяч километров. Сейчас интенсивные боевые действия продолжаются на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев невозможен», — подчеркнул он.

Читайте также:

Залужный добавил, что сейчас самая большая опасность — ракетные удары россиян, но защитники Украины дают отпор и сбивают большое количество вражеских ракет. По словам главы Минобороны и главнокомандующего ВСУ, благодаря помощи партнеров украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет.

Инфографика: НВ
Читайте также:

Момент работы РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS) «Бубнят о селитре». Как россияне пытаются перехватить HIMARS и тратят на это безумные деньги — Яковина

Резников поблагодарил США за РСЗО HIMARS и рассказал, как украинские артиллеристы умело используют их для ударов по противнику.

«Эффективность HIMARS и другой 155 мм артиллерии на поле боя впечатляет. Наши артиллеристы метко стреляют и уничтожают вражеские склады вооружений, бронетехнику, огневые точки и командные пункты агрессора. Благодаря помощи США и других стран украинцы останавливают российских убийц, защищают родную землю и другие народы Европы», — отметил министр.

Читайте также:

Как горело российское оружие в Новой Каховке: ребята в ВСУ работают хирургически – Юрий Соболевский

https://www.youtube.com/embed/i2TxEvpURFk
poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Артиллерия Алексей Резников Взрывы боеприпасов Валерий Залужный Бриджит Бринк Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

14 июля, 09:35
Мнения
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
Как не откладывать свою тренировку (Фото:Chander R/Unsplash)
Если уже ничего не помогает /
Пять способов заставить себя заняться спортом
14 июля, 07:00
Фитнес
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X