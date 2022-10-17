Новая трагедия в центре столицы: последствия попадания дрона-камикадзе в дом в Шевченковском районе Киева — фоторепортаж и видео

17 октября, 14:54
Поделиться:
Спасатели оказывают помощь коту, спасенному из-под завалов в Шевченковском районе в центре Киева, 17 октября (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Спасатели оказывают помощь коту, спасенному из-под завалов в Шевченковском районе в центре Киева, 17 октября (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В результате удара дрона-камикадзе в жилой дом в Шевченковском районе Киева погибли три человека, еще четверо пострадали.

19 человек удалось спасти, разбор завалов все еще продолжается.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что двое из погибших — супружеская пара, женщина была на шестом месяце беременности.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=SwJl2tXlgM8&feature=youtu.be

НВ публикует фоторепортаж с места трагедии.

1. Спасатели оказывают помощь коту, спасенному из-под завалов в Шевченковском районе в центре Киева.

REUTERS/Oleksandr Klymenko
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

2. Разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, разрушенного иранским дроном.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

3. Разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, разрушенного иранским дроном.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

4. Автомобиль и жилой дом в Шевченковском районе Киева поврежденные в результате удара иранского дрона.

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

5. Люди проходят мимо остатков иранского дрона в Шевченковском районе Киева.

REUTERS/Владислав Мусиенко
Фото: REUTERS/Владислав Мусиенко

6. Спасатель помогает женщине эвакуироваться из поврежденного ударом иранского дрона жилого дома в Шевченковском районе Киева.

REUTERS/Roman Petushkov
Фото: REUTERS/Roman Petushkov

7. Спасатели организуют эвакуацию жителей поврежденного иранским дроном жилого дома в Шевченковском районе Киева.

REUTERS/Владислав Мусиенко
Фото: REUTERS/Владислав Мусиенко

8. Поврежденный ударом иранского дрона жилой дом в Шевченковском районе Киева.

REUTERS/Roman Petushkov
Фото: REUTERS/Roman Petushkov

9. Поврежденный ударом иранского дрона жилой дом в Шевченковском районе Киева.

REUTERS/Roman Petushkov
Фото: REUTERS/Roman Petushkov

10. Спасенные люди, журналисты и полицейские прячутся во время воздушной тревоги из-за атаки иранских дронов в Шевченковском районе Киева.

REUTERS/Владислав Мусиенко
Фото: REUTERS/Владислав Мусиенко
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев Украина-Россия Видео Российско-украинская война Фоторепортаж Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X