Новая трагедия в центре столицы: последствия попадания дрона-камикадзе в дом в Шевченковском районе Киева — фоторепортаж и видео
Спасатели оказывают помощь коту, спасенному из-под завалов в Шевченковском районе в центре Киева, 17 октября (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)
В результате удара дрона-камикадзе в жилой дом в Шевченковском районе Киева погибли три человека, еще четверо пострадали.
19 человек удалось спасти, разбор завалов все еще продолжается.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что двое из погибших — супружеская пара, женщина была на шестом месяце беременности.
НВ публикует фоторепортаж с места трагедии.
1. Спасатели оказывают помощь коту, спасенному из-под завалов в Шевченковском районе в центре Киева.
2. Разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, разрушенного иранским дроном.
3. Разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, разрушенного иранским дроном.
4. Автомобиль и жилой дом в Шевченковском районе Киева поврежденные в результате удара иранского дрона.
5. Люди проходят мимо остатков иранского дрона в Шевченковском районе Киева.
6. Спасатель помогает женщине эвакуироваться из поврежденного ударом иранского дрона жилого дома в Шевченковском районе Киева.
7. Спасатели организуют эвакуацию жителей поврежденного иранским дроном жилого дома в Шевченковском районе Киева.
8. Поврежденный ударом иранского дрона жилой дом в Шевченковском районе Киева.
9. Поврежденный ударом иранского дрона жилой дом в Шевченковском районе Киева.
10. Спасенные люди, журналисты и полицейские прячутся во время воздушной тревоги из-за атаки иранских дронов в Шевченковском районе Киева.