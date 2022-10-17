Новая трагедия в центре столицы: последствия попадания дрона-камикадзе в дом в Шевченковском районе Киева — фоторепортаж и видео 17 октября, 14:54 Спасатели оказывают помощь коту, спасенному из-под завалов в Шевченковском районе в центре Киева, 17 октября (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В результате удара дрона-камикадзе в жилой дом в Шевченковском районе Киева погибли три человека, еще четверо пострадали.

19 человек удалось спасти, разбор завалов все еще продолжается.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что двое из погибших — супружеская пара, женщина была на шестом месяце беременности.

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НВ публикует фоторепортаж с места трагедии.

1. Спасатели оказывают помощь коту, спасенному из-под завалов в Шевченковском районе в центре Киева.

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

2. Разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, разрушенного иранским дроном.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

3. Разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева, разрушенного иранским дроном.



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

4. Автомобиль и жилой дом в Шевченковском районе Киева поврежденные в результате удара иранского дрона.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

5. Люди проходят мимо остатков иранского дрона в Шевченковском районе Киева.

Фото: REUTERS/Владислав Мусиенко

6. Спасатель помогает женщине эвакуироваться из поврежденного ударом иранского дрона жилого дома в Шевченковском районе Киева.

Фото: REUTERS/Roman Petushkov

7. Спасатели организуют эвакуацию жителей поврежденного иранским дроном жилого дома в Шевченковском районе Киева.

Фото: REUTERS/Владислав Мусиенко

8. Поврежденный ударом иранского дрона жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Фото: REUTERS/Roman Petushkov

9. Поврежденный ударом иранского дрона жилой дом в Шевченковском районе Киева.



Фото: REUTERS/Roman Petushkov

10. Спасенные люди, журналисты и полицейские прячутся во время воздушной тревоги из-за атаки иранских дронов в Шевченковском районе Киева.

Фото: REUTERS/Владислав Мусиенко