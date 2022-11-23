Возможный полный блэкаут: Кличко допустил частичную эвакуацию из Киева в случае наихудшего сценария 23 ноября, 11:52 С октября Киев живет в условиях веерных отключений света после массированных ракетных атак РФ по Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию жителей украинской столицы в случае полного блэкаута, заявив, что власти должны быть готовы к наихудшему сценарию развития событий.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild, журналисты которого встретились с Кличко в Киеве на фоне веерных отключений света.

По словам столичного мэра, Киев может ожидать «худшая зима со времени Второй мировой войны».

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«Мы должны готовиться и к худшему сценарию. Это произошло бы в случае повсеместного отключения электроэнергии и еще более низких температур. Тогда часть города пришлось бы эвакуировать, но мы не хотим, чтобы до этого дошло!» — сказал Кличко.

Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет запугать украинцев ракетные ударами по объектам критической инфраструктуры.

«Этого не произойдет. Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее. Мы не убежим, как хочет Путин. Мы делаем все, работаем круглосуточно. Мы не будем просто забирать свои вещи и бежать на Запад, как хочет Путин. Он столько раз ошибался в этой войне. Он снова ошибается», — резюмировал мэр.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

По всей стране вводятся стабилизационные и экстренные отключения света.



6 ноября издание The New York Times сообщило, что власти Киева разрабатывают также план эвакуации населения на случай полного блэкаута.

Ее прокомментировал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, на которого ссылалось издание в своей статье. Чиновник объяснил, что сейчас ситуация контролируемая и причин говорить об именно таком решении пока нет, просто система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти рассматривают различные сценарии чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате террористических атак РФ на объекты критической инфраструктуры.

19 ноября гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью ВВС заявил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, где спасают раненых солдат.

«Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Можно объяснить, что, потребляя меньше или выезжая, люди также вносят свой вклад», — добавил Тимченко.

Его заявление было расценено как призыв к украинцам на время выехать из страны.

Позже в компании заявили, что Тимченко не призывал украинцев выезжать из-за ситуации с электроснабжением после ракетных ударов РФ.