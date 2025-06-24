Погода в Киеве. Сколько продлится дождь и скоро ли потеплеет в столице Украины

Мост Патона в облачный день, Киев (Фото: Leonid_Andronov / Depositphotos)

В столице Украины ожидаются небольшой дождь, слабый ветер.

Погода в Киеве в ближайшие дни, согласно открытым метео даним, будет меняться таким образом.

По прогнозам, в Киеве 24 июня ожидается молооблачная погода и дождь. Температура воздуха будет+14 +22 градусы тепла, ветер слабый до 3 м/с Западный — Юго-восточный.

Реклама

25 июня в среду дождя не ожидают, погода будет облачной. Температура воздуха будет +14 +23 градуса тепла. Ветер буде слабый Западный.

24 июня

Малооблачно, небольшой дождь Температура воздуха 14,1°C — 22,1°C ( Ощущается как 14,1°C — 221°C) Давление 741 — 745 мм ртутного столба Геомагнитное поле Малая геомагнитная буря Скорость ветра 0 — 3 м/с Направление ветра Западный — Юго-восточный Влажность 50 — 79%