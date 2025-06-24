Погода в Киеве. Сколько продлится дождь и скоро ли потеплеет в столице Украины

24 июня, 04:01
Мост Патона в облачный день, Киев (Фото: Leonid_Andronov / Depositphotos)

В столице Украины ожидаются небольшой дождь, слабый ветер.
Погода в Киеве в ближайшие дни, согласно открытым метео даним, будет меняться таким образом.

По прогнозам, в Киеве 24 июня ожидается молооблачная погода и дождь. Температура воздуха будет+14 +22 градусы тепла, ветер слабый до 3 м/с Западный — Юго-восточный.

25 июня в среду дождя не ожидают, погода будет облачной. Температура воздуха будет +14 +23 градуса тепла. Ветер буде слабый Западный.

24 июня
Малооблачно, небольшой дождь
Температура воздуха14,1°C — 22,1°C (Ощущается как 14,1°C — 221°C)
Давление741 — 745 мм ртутного столба
Геомагнитное полеМалая геомагнитная буря
Скорость ветра0 — 3 м/с
Направление ветраЗападный — Юго-восточный
Влажность50 — 79%
25 июня
Облачно
Температура воздуха14,7°C — 23.9°C (Ощущается как 14,7°C — 23.9°C)
Давление740 — 743 мм ртутного столба
Геомагнитное полеУмеренная геомагнитная буря
Скорость ветра0 — 3 м/с
Направление ветраЗападный
Влажность44 — 71%

