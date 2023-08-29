Температурные рекорды. Вчера в Киеве был самый жаркий день 28 августа за 80 лет 29 августа, 17:32 Киев, 6 августа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В столице второй день продолжаются температурные рекорды.

Об этом 29 августа сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Ночь на понедельник в столице оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3 °С. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4 °С.

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Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,7 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +27,8 °С, что превысило климатическую норму на 9,3 °С.

До этого температурные рекорды Киева зафиксировали в воскресенье, 27 августа. Среди прочего тогда среднесуточная температура воздуха составила +26,9 °С.