Под завалами жилого дома в Киеве, в который попала ракета, есть люди: спасли семилетнюю девочку — Кличко
Российская ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе столицы (Фото:Кличко / Telegram)
В доме в Шевченковском районе, куда утром в воскресенье, 26 июня, попала российская ракета, продолжаются поисково-спасательные работы.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, под завалами находятся люди. Спасатели пытаются их достать.
Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. По словам мэра, предварительно они в стабильном состоянии.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов спасателям удалось достать семилетнюю девочку.
Кличко подтвердил информацию о спасении девочки. Она жива. Сейчас спасают ее маму.
Как сообщили спасатели с места происшествия, 36-летнюю женщину зажало бетонной плитой. Она жива, ее пытаются вытащить.
Спасатели и медики продолжают работать на месте.
Ракетный удар по Киеву: что известно
Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Позже стало известно, что в результате российских ударов загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы.
По данным ГСЧС, частично разрушены три этажа дома, возгорание охватило площадь в 300 кв. м.
Спасатели продолжают тушить пожар и проводят поисковые работы. Известно по меньшей мере о двух пострадавших и одном погибшем.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, еще одна российская ракета попала в детский сад.
Российские СМИ сообщают, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами по якобы военным объектам в Киеве.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.