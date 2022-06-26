Под завалами жилого дома в Киеве, в который попала ракета, есть люди: спасли семилетнюю девочку — Кличко 26 июня, 08:40 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе столицы (Фото:Кличко / Telegram)

В доме в Шевченковском районе, куда утром в воскресенье, 26 июня, попала российская ракета, продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, под завалами находятся люди. Спасатели пытаются их достать.

Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. По словам мэра, предварительно они в стабильном состоянии.

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Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов спасателям удалось достать семилетнюю девочку.

Кличко подтвердил информацию о спасении девочки. Она жива. Сейчас спасают ее маму.

Как сообщили спасатели с места происшествия, 36-летнюю женщину зажало бетонной плитой. Она жива, ее пытаются вытащить.

Спасатели и медики продолжают работать на месте.



Ракетный удар по Киеву: что известно

Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Позже стало известно, что в результате российских ударов загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы.



По данным ГСЧС, частично разрушены три этажа дома, возгорание охватило площадь в 300 кв. м.

Спасатели продолжают тушить пожар и проводят поисковые работы. Известно по меньшей мере о двух пострадавших и одном погибшем.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, еще одна российская ракета попала в детский сад.

Российские СМИ сообщают, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами по якобы военным объектам в Киеве.

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