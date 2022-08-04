В лесу под Киевом задержали предполагаемую ДРГ
Как утверждается, задержанные не смогли объяснить, что они делали в лесу (Фото:ВСУ)
Украинские защитники задержали в лесу на территории Бучанской громады в Киевской области предполагаемую диверсионно-разведывательную группу.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав фото с семью неизвестными мужчинами разного возраста.
Как утверждается, данные лица не смогли объяснить, что они делали в лесу, поэтому были задержаны и переданы сотрудникам Службы безопасности Украины.
В самой СБУ данную информацию пока не комментировали.
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