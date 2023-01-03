«Наиболее приемлемый сценарий». В Yasno рассказали, почему Киев вернулся к графикам отключений света после Нового года 3 января, 20:51 Отключения света в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После новогодних выходных промышленность столицы возобновляет работу и подключается к потреблению электроэнергии, поэтому из-за дефицита в Киеве вернулись к графикам стабилизационных отключений света.

Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что дефицит генерации электроэнергии пока «никуда не делся».

«Мы выходим из новогодних праздников, поэтому понемногу растет потребление. Подключается промышленность к потреблению. Дефицит генерации никуда не делся, поэтому возвращаемся к графикам. Но, на мой взгляд, это хорошая новость, потому что графики до конца марта — это наиболее приемлемый сценарий для нас», — сказал Коваленко.

Видео дня

Во вторник, 3 января, с 14:00 в Киеве вернули стабилизационные графики отключения электроэнергии.