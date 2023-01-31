На средства Парижа. Кличко анонсировал продолжение строительства пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров 31 января, 15:13 Проект пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров (Фото:Віталій Кличко via Telegram)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город получил средства на продолжение строительства пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров, которое продолжается с 2020 года за счет средств меценатов, от Метрополии Большого Парижа.

«До начала 2023 года уже установили 3 опоры моста и приступили к установке четвертой, закупили материалы. За средства, предоставленные Метрополией Большого Парижа, завершат установку 4-й опоры моста, закупят и установят вспомогательные и частично прогонные конструкции, приобретут металлоконструкции», — заявил мэр в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что выделенные средства являются целевыми, то есть предназначенными для строительства именно этого объекта.

«По проекту, мост будет опираться на 4 опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 м, длина – 164 м. Мост будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. Проходу маломерных судов в залив Оболонь объект не будет мешать», — напомнил Кличко.

Он пообещал обустроить Оболонский остров как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны.

В июле 2022 года прокуратура Киева в судебном порядке потребовала отмены регистрации прав на гидросооружения на Оболонском острове и вдоль береговой линии Днепра площадью более 150 тыс. кв. м и признания недействительными договоров купли-продажи этих прав.

В прокуратуре отмечали, что еще в сентябре 2021 года широкую огласку в СМИ получила незаконная регистрация имущественных прав и права собственности на ряд гидротехнических сооружений, расположенных вдоль парка Наталка, на полуострове Собаче гирло, острове Оболонский и в пределах прибрежных полос других водных объектов в столице.

«Площадь одного из гидросооружений фактически равна площади самого острова Оболонский (14,2982 га), на котором осуществляется обустройство зоны отдыха для горожан за средства местного бюджета», — отмечали в прокуратуре.

В сообщении также было сказано, что органы столичной прокуратуры установили факт незаконности действий по регистрации прав на спорные гидротехнические сооружения, которые в силу закона должны быть переданы в коммунальную собственность.

Всего было подано семь исков в интересах территориальной общины Киева против физического и юридических лиц.

Расследование о незаконном присвоении 10 причалов и целого острова в Киеве юристом-бизнесменом Константином Бойко обнародовали Схемы. Помогло ему в этом, по данным Схем, письмо в Нацполицию и связь с тогдашним главой полиции Киева Андреем Крищенко.

«В реестре прав на недвижимость компания Бойко Украинское бюро речных портов — владелец имущественных прав на дамбу площадью 142 тысячи 980 квадратных метров, расположенную на Оболонском острове. Это вся площадь острова», — отмечалось, в частности, в расследовании.

Сам Крищенко тогда утверждал, что «законов Украины не нарушал и к предположениям, прозвучавшим в его адрес, не причастен».

В КГГА заявили, что остров на Днепре находится в коммунальной собственности и никому не передавался, поскольку все острова в Киеве не могут передаваться в частную собственность по закону.

«А по гидросооружениям, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системность приобретает работа так называемых „черных регистраторов“. Поэтому городские власти обращаются в правоохранительные органы активизировать борьбу с „черными регистраторами“ и проверить информацию, обнародованную журналистами», — говорилось также в сообщении КГГА.