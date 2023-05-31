Кличко ответил на петицию о переименовании улицы на Печерске в Киеве в честь Да Винчи 31 мая, 15:38 В центре Киева может появиться улица в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Фото:Дмитрий Коцюбайло/Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию о переименовании улицы в центре Киева в честь погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

В ответе на петицию на сайте Киевской горгосадминистрации говорится, что вопрос переименования улицы Неманской в Печерском районе украинской столицы вынесут на электронное рейтинговое голосование. Этого требует процедура переименования объектов, связанным с РФ.

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Соответствующую петицию 8 мая зарегистрировала украинская актриса Ада Роговцева.

Документ набрал необходимое количество подписей в 6000 в этот же день — за рекордный час.

Петицию продолжают подписывать. На данный момент там более 13 тысяч подписей.

Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015 году стал командиром роты.

В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Являлся командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи.

Дмитрий погиб в боях за Бахмут 7 марта. Ему было 27 лет. О гибели украинского героя сообщил во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский.