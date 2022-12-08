Никакой «дружбы народов» и Достоевского. В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы — список
Снегопад в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Киевсовет в четверг, 8 декабря, переименовал еще 32 улицы, названия которых были связаны с СССР и страной-агрессором Россией. В частности, бульвар Дружбы Народов стал бульваром имени фундатора украинской армии Николая Михновского, сообщает пресс-служба КГГА.
«Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, убрать старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Киевсовет переименовал:
В Голосеевском районе:
- улицу Холмогорскую — в улицу Владимира Самойленко;
- переулок Василия Жуковского — в переулок Леопольда Ященко;
- улицу Маршала Говорова — в улицу Генерала Момота.
В Дарницком районе:
- переулок Энгельса — в переулок Богдана-Игоря Антоныча;
- переулок Тургенева — в переулок Александра Барвинского;
- улицу Энгельса — в улицу Афанасия Сластиона.
В Деснянском районе:
- улицу Кутузова — в улицу Ивана Кожедуба;
- улицу Суворова — в улицу Сергея Котенко;
- улицу Академика Курчатова — в улицу Ореста Левицкого.
В Печерском районе:
- улицу Николая Раевского — в улицу Павла Загребельного;
- бульвар Дружбы Народов — в бульвар Николая Михновского.
В Подольском районе:
- переулок Одоевского — в переулок Александра Воинова;
- улицу Достоевского — в улицу Энди Уорхола;
- улицу Орскую — в улицу Василия Мовы.
В Святошинском районе:
- улицу Пришвина — в улицу Ивана Труша;
- улицу Михаила Светлова — в улицу Александра Дорошкевича;
- улицу Василия Алексухина — в улицу Степана Чобану;
- улицу Генерала Авдеенко — в улицу Геннадия Матуляка;
- улицу Генерала Потапова — в улицу Василия Доманицкого;
- улицу Яснополянскую — в улицу Клима Чурюмова;
- улицу Семьи Сосниных — в улицу Ивана Дзюбы.
В Соломенском районе:
- улицу Ульяны Громовой — в улицу Екатерины Ступницкой;
- улицу Юлиуса Фучика — в улицу Карела Чапека;
- улицу Зои Космодемьянской — в улицу Софии Галечко;
- улицу Металлистов — в улицу Михаила Брайчевского;
- улицу Качалова — в улицу Владимира Качалы.
В Шевченковском районе:
- улицу Тешебаева — в улицу Александра Бринжалы;
- улицу Толбухина — в улицу Василия Данилевича;
- переулок Крыловского — в переулок Архитектора Ивана Зарудного;
- переулок Толбухина — в переулок Михаила Ялового;
- улицу Академика Грекова — в улицу Семьи Глаголевых;
- улицу Кирпоноса — в улицу Всеволода Петрива.
По данным КГГА, в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.