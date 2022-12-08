Никакой «дружбы народов» и Достоевского. В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы — список 8 декабря, 16:46 Снегопад в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киевсовет в четверг, 8 декабря, переименовал еще 32 улицы, названия которых были связаны с СССР и страной-агрессором Россией. В частности, бульвар Дружбы Народов стал бульваром имени фундатора украинской армии Николая Михновского, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, убрать старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.



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Киевсовет переименовал:

В Голосеевском районе:

улицу Холмогорскую — в улицу Владимира Самойленко;

переулок Василия Жуковского — в переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова — в улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

переулок Энгельса — в переулок Богдана-Игоря Антоныча;

переулок Тургенева — в переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса — в улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

улицу Кутузова — в улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова — в улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова — в улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

улицу Николая Раевского — в улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы Народов — в бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

переулок Одоевского — в переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского — в улицу Энди Уорхола;

улицу Орскую — в улицу Василия Мовы.

В Святошинском районе:

улицу Пришвина — в улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова — в улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина — в улицу Степана Чобану;

улицу Генерала Авдеенко — в улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова — в улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую — в улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных — в улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

улицу Ульяны Громовой — в улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика — в улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской — в улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов — в улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова — в улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе:

улицу Тешебаева — в улицу Александра Бринжалы;

улицу Толбухина — в улицу Василия Данилевича;

переулок Крыловского — в переулок Архитектора Ивана Зарудного;

переулок Толбухина — в переулок Михаила Ялового;

улицу Академика Грекова — в улицу Семьи Глаголевых;

улицу Кирпоноса — в улицу Всеволода Петрива.

По данным КГГА, в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.

