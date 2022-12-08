Никакой «дружбы народов» и Достоевского. В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы — список

8 декабря, 16:46
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Снегопад в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Снегопад в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киевсовет в четверг, 8 декабря, переименовал еще 32 улицы, названия которых были связаны с СССР и страной-агрессором Россией. В частности, бульвар Дружбы Народов стал бульваром имени фундатора украинской армии Николая Михновского, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, убрать старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Киевсовет переименовал:

В Голосеевском районе:

  • улицу Холмогорскую — в улицу Владимира Самойленко;
  • переулок Василия Жуковского — в переулок Леопольда Ященко;
  • улицу Маршала Говорова — в улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

  • переулок Энгельса — в переулок Богдана-Игоря Антоныча;
  • переулок Тургенева — в переулок Александра Барвинского;
  • улицу Энгельса — в улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

  • улицу Кутузова — в улицу Ивана Кожедуба;
  • улицу Суворова — в улицу Сергея Котенко;
  • улицу Академика Курчатова — в улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

  • улицу Николая Раевского — в улицу Павла Загребельного;
  • бульвар Дружбы Народов — в бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

  • переулок Одоевского — в переулок Александра Воинова;
  • улицу Достоевского — в улицу Энди Уорхола;
  • улицу Орскую — в улицу Василия Мовы.

В Святошинском районе:

  • улицу Пришвина — в улицу Ивана Труша;
  • улицу Михаила Светлова — в улицу Александра Дорошкевича;
  • улицу Василия Алексухина — в улицу Степана Чобану;
  • улицу Генерала Авдеенко — в улицу Геннадия Матуляка;
  • улицу Генерала Потапова — в улицу Василия Доманицкого;
  • улицу Яснополянскую — в улицу Клима Чурюмова;
  • улицу Семьи Сосниных — в улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

  • улицу Ульяны Громовой — в улицу Екатерины Ступницкой;
  • улицу Юлиуса Фучика — в улицу Карела Чапека;
  • улицу Зои Космодемьянской — в улицу Софии Галечко;
  • улицу Металлистов — в улицу Михаила Брайчевского;
  • улицу Качалова — в улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе:

  • улицу Тешебаева — в улицу Александра Бринжалы;
  • улицу Толбухина — в улицу Василия Данилевича;
  • переулок Крыловского — в переулок Архитектора Ивана Зарудного;
  • переулок Толбухина — в переулок Михаила Ялового;
  • улицу Академика Грекова — в улицу Семьи Глаголевых;
  • улицу Кирпоноса — в улицу Всеволода Петрива.
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По данным КГГА, в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Виталий Кличко Киеврада Переименование улиц Киевсовет Переименование Война России против Украины Дерусификация

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