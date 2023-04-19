Власти Киевщины сообщили, что паводок идет на убыль, но пик еще впереди 19 апреля, 09:51 Паводок в Киеве (Фото:zaiarnyi_pasha/Instagram)

Киевская городская военная администрация сообщила, что уже несколько суток подряд уровень паводка в Киевской области идет на убыль.



«По информации Укргидрометцентра по состоянию на 8.00 19.04.2023 уровень воды в г. Днепр в пределах столицы составляет 9 343 см по Балтийской системе, что на 7 см ниже, чем за прошедшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений - ІІ (оранжевый). То есть, пока паводок несколько дней подряд идет на убыль. На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления», — сообщили в КГВА.

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Отдельно отмечается, что наблюдается подтопление отдельных территорий: острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также частных участков в районе Осокорков.

Пик наводнения в Киевской области ожидается 22 апреля. В данный момент до критического уровня воды в Днепре остается 72 см (критический - 9415 см).

«По всем прогнозам, нынешний половодье не достигнет этой отметки. Но все необходимые службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям. В частности, сегодня будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения», — заявил начальник КГВА Сергей Попко.

В конце прошлой недели река Днепр в Киеве вышла из берегов. По состоянию на 17 апреля сезонное повышение уровня воды в границах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг есть на территориях Житомирской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областей. В последних четырех подтоплено 10 762 гектара сельхозугодий.

