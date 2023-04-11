Богослужения онлайн и комендантский час: какие ограничения будут действовать в Киеве на Пасху 11 апреля, 12:47 Украинцы отметят уже вторую Пасху в условиях большой войны с РФ (Фото:NV)

Второй год подряд Пасха в Украине будет проходить в условиях военного положения. В Киеве богослужения в храмах будут проходить онлайн, а ночью будет действовать комендантский час.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 утра, так же, как и в обычные дни.

Город также обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции по культовым сооружениям на украинских телеканалах и через Интернет.

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Полиция усилит меры безопасности в пасхальную ночь и днем.

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил в эфире национального телемарафона, что правоохранители будут дежурить у мест проведения богослужений и местах сбора верующих.

Также будут действовать специальные мониторинговые временные центры для предотвращения правонарушений.

Ранее власти Киева сообщали, что освятить пасхальную корзину жители украинской столицы смогут после окончания комендантского часа.