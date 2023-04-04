В Киеве временно не будут брать плату за парковку: названа причина
В Киеве временно отменяют плату за парковку (Фото:КГГА)
В Киеве временно не будут брать плату за парковку на муниципальных площадках.
Как пояснили в Киевской горгосадминистрации в Telegram, оплата за парковку на площадках КП Киевтранспарксервис временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.
Изменения будут отражены в приложении Киев Цифровой. О возобновлении оплаты за парковку жителей украинской столицы уведомят дополнительно.
Инспекторы по парковке не будут временно штрафовать водителей за неуплату парковки.
В КГГА также напомнили, что водителям следует парковаться в специально отведенных для этого местах. За нарушение ПДД предусмотрены штрафы, они продолжают действовать.