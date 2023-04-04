В Киеве временно не будут брать плату за парковку: названа причина 4 апреля, 11:58 В Киеве временно отменяют плату за парковку (Фото:КГГА)

В Киеве временно не будут брать плату за парковку на муниципальных площадках.

Как пояснили в Киевской горгосадминистрации в Telegram, оплата за парковку на площадках КП Киевтранспарксервис временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

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Изменения будут отражены в приложении Киев Цифровой. О возобновлении оплаты за парковку жителей украинской столицы уведомят дополнительно.

Инспекторы по парковке не будут временно штрафовать водителей за неуплату парковки.

В КГГА также напомнили, что водителям следует парковаться в специально отведенных для этого местах. За нарушение ПДД предусмотрены штрафы, они продолжают действовать.