В Киеве демонтируют памятники Щорсу и Ватутину — Ткаченко

10 ноября, 12:55
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По словам Александра Ткаченко, памятники уберут с целью «преодоления последствий русификации и тоталитаризма» (Фото:НВ)

По словам Александра Ткаченко, памятники уберут с целью «преодоления последствий русификации и тоталитаризма» (Фото:НВ)

Памятники деятелям советского режима Николаю Щорсу и Николаю Ватутину в Киеве будут демонтированы.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Решение о демонтаже монументов с целью «преодоления последствий русификации и тоталитаризма» было поддержано накануне, 9 ноября, Экспертным советом.

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«Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее позже, в официальном решении Верховной Рады», — написал Ткаченко у себя в Facebook.

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https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid0FVRFE7nNV8VoK8hBKo4Bg6D86akvP2ubEznzrTDsfdjrzdJJPHjsvUJk6MUP8DqPl

Ранее в рамках дерусификации в Одессе был демонтирован памятник российской императрице Екатерине ІІ, а в Харькове бюст поэта Александра Пушкина.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Александр Ткаченко Российская агрессия Памятники Минкульт Демонтаж Николай Щорс Генерал Ватутин Война России против Украины Дерусификация

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