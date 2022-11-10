В Киеве демонтируют памятники Щорсу и Ватутину — Ткаченко 10 ноября, 12:55 По словам Александра Ткаченко, памятники уберут с целью «преодоления последствий русификации и тоталитаризма» (Фото:НВ)

Памятники деятелям советского режима Николаю Щорсу и Николаю Ватутину в Киеве будут демонтированы.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Решение о демонтаже монументов с целью «преодоления последствий русификации и тоталитаризма» было поддержано накануне, 9 ноября, Экспертным советом.

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«Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее позже, в официальном решении Верховной Рады», — написал Ткаченко у себя в Facebook.

Ранее в рамках дерусификации в Одессе был демонтирован памятник российской императрице Екатерине ІІ, а в Харькове бюст поэта Александра Пушкина.