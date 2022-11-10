В Киеве демонтируют памятники Щорсу и Ватутину — Ткаченко
По словам Александра Ткаченко, памятники уберут с целью «преодоления последствий русификации и тоталитаризма» (Фото:НВ)
Памятники деятелям советского режима Николаю Щорсу и Николаю Ватутину в Киеве будут демонтированы.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Решение о демонтаже монументов с целью «преодоления последствий русификации и тоталитаризма» было поддержано накануне, 9 ноября, Экспертным советом.
«Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детальнее позже, в официальном решении Верховной Рады», — написал Ткаченко у себя в Facebook.
Ранее в рамках дерусификации в Одессе был демонтирован памятник российской императрице Екатерине ІІ, а в Харькове бюст поэта Александра Пушкина.