В Киеве отопительный сезон завершится через одну-две недели — Кличко
Отопление (Фото:ri / pixabay)
В Киеве отопительный сезон могут завершить уже в ближайшие недели, если для этого будет соответствующая температура воздуха.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев.
Он отметил, что отключить отопление в Киеве могут через две-три недели.
«Если среднесуточная температура превышает +8 некоторый период времени, мы, отталкиваясь от прогноза погоды и некоторых показателей, с большой вероятностью через две недели, возможно, даже через неделю — отопление будет выключено», — рассказал городской глава.
В ряде городов уже завершают отопительный сезон. В частности, в Одессе и Полтаве отопление перестанут подавать уже 31 марта.