В Киеве отопительный сезон завершится через одну-две недели — Кличко

30 марта, 18:31
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Отопление (Фото:ri / pixabay)

Отопление (Фото:ri / pixabay)

В Киеве отопительный сезон могут завершить уже в ближайшие недели, если для этого будет соответствующая температура воздуха.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев.

Он отметил, что отключить отопление в Киеве могут через две-три недели.

«Если среднесуточная температура превышает +8 некоторый период времени, мы, отталкиваясь от прогноза погоды и некоторых показателей, с большой вероятностью через две недели, возможно, даже через неделю — отопление будет выключено», — рассказал городской глава.

Видео дня

В ряде городов уже завершают отопительный сезон. В частности, в Одессе и Полтаве отопление перестанут подавать уже 31 марта.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Отопление Отопительный сезон Отопление в Киеве

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