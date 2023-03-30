В Киеве отопительный сезон завершится через одну-две недели — Кличко 30 марта, 18:31 Отопление (Фото:ri / pixabay)

В Киеве отопительный сезон могут завершить уже в ближайшие недели, если для этого будет соответствующая температура воздуха.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев.

Он отметил, что отключить отопление в Киеве могут через две-три недели.

«Если среднесуточная температура превышает +8 некоторый период времени, мы, отталкиваясь от прогноза погоды и некоторых показателей, с большой вероятностью через две недели, возможно, даже через неделю — отопление будет выключено», — рассказал городской глава.

Видео дня

В ряде городов уже завершают отопительный сезон. В частности, в Одессе и Полтаве отопление перестанут подавать уже 31 марта.