«10 часов без света — реальность». В ДТЭК и YASNO рассказали о ситуации с отключениями в Киеве 19 декабря, 22:18 Последствия российской атаки на Киев 19 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру Киева в понедельник, 19 декабря, ограничения электроснабжения увеличились.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК в Facebook, энергетики стараются к ночи дать напряжение для 20% жилых домов Киева и по очереди переключать их.



«На вечер 19 декабря напряжение удается подавать на всю критическую инфраструктуру города — больницы, объекты тепло- и водоснабжения, метрополитен… Надеемся, что завтра удастся поднять уровень потребления электроэнергии [для жилых домов] еще на 20−30%», — заявили в компании.

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СEO энергетической компании YASNO Сергей Коваленко написал в Facebook, что в понедельник в Киеве практически полностью отключают одновременно все три группы, графики не работают. В Днепре были отключения по графикам, но к вечеру там начались экстренные отключения, света нет в среднем по три-пять часов.



«Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света — это, к сожалению, реальность на сегодня. Как быстро вернемся к стабилизационным — предсказать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немного лучше», — добавил Коваленко.

Городской голова Киева Виталий Кличко 19 декабря сказал журналистам, что дефицит электроэнергии в столице увеличился до 50%, сообщает РБК-Украина.

В ночь на 19 декабря страна-агрессор РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. Оккупанты направили на столицу 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе. Один из беспилотников попал по объекту критической инфраструктуры, начался пожар.

