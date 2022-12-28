В ДТЭК обратились к киевлянам из-за большого количества аварий 28 декабря, 20:21 В Киеве продолжаются экстренные отключения (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал о ситуации с отключениями света в Киеве и попросил жителей столицы выключать приборы из розеток, когда электричества нет.

В эфире телемарафона в среду, 28 декабря, Сахарук сообщил, что ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая, продолжаются восстановительные работы. По его словам, в большинстве регионов сейчас в основном действуют графики отключений, но в Киеве ситуация одна из самых сложных, потому что в последнее время российские ракетные атаки были направлены на столицу.



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«Сейчас [в Киеве] выходим на возможность подавать электроэнергию близко к графикам… Если не будет следующих обстрелов, мы сможем перейти к графикам в ближайшее время», — считает он.



Сахарук также заявил, что одна из самых серьезных проблем в Киеве — большое количество аварий: «Когда свет выключается, многие киевляне не выключают обогреватели и другие приборы. Когда свет включается, дом включается под напряжением, и разрушается много выключателей… Сейчас мы каждый день выполняем около 600 заявок — заменяем оборудование, необходимое для включения. Просим киевлян выключать все приборы, чтобы сократить количество аварий».

По мнению исполнительного директора ДТЭК, на возвращение энергосистемы к состоянию до начала российских ударов нужно от года до трех лет.

Ранее в КГГА заявили, что ситуация с электричеством в столице остается сложной, продолжаются экстренные отключения. В таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что новогодние праздники могут пройти без аварийных отключений, если страна-террорист Россия снова не обстреляет украинскую энергетическую инфраструктуру.