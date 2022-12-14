«Лучше, чем вчера». Ограничения электроэнергии в Киеве сократили — YASNO

14 декабря, 00:17
Поделиться:
Снегопад в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Снегопад в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ограничения электроэнергии в Киеве сократились, но ситуация остается сложной. Об этом сообщил СЕО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook во вторник, 13 декабря.

«Хорошая новость — подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000 МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эта мощность должна быть распределена на все регионы», — объяснил он.

Видео дня

Читайте также:
Шаг к стабильности энергосистемы. К сети подключили еще один энергоблок

По словам Коваленко, генерация электроэнергии растет, но не до такого уровня, как до массированных российских ударов. К тому же сейчас продолжается ремонт сетей, на который нужно время.

СЕО YASNO также написал, что, если света нет больше восьми часов, скорее всего, случилась локальная авария. Он посоветовал обратиться в ЖЭК или ОСМД.

«Есть ли свет в „серой“ зоне графика? Да, во время светло-серой зоны, которая в графике обозначает время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше», — добавил он.

Читайте также:
Четыре группы. В Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет
https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0uUXrFeZFauZY8aeXz82ksh386F79sGbB9P75GdgByFtXZnsgTjMtX4P4vrM5RpWBl

Ранее в компании ДТЭК заявляли, что на восстановление энергетических объектов до довоенного уровня нужны годы и миллиарды гривен.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты за два месяца планомерных атак ракетами и дронами повредили около 50% украинской энергосистемы.

https://www.youtube.com/embed/WMjtJsgpuRc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Электроэнергия Электричество Отключения света Энергосистема Энергосеть YASNO

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X