«Лучше, чем вчера». Ограничения электроэнергии в Киеве сократили — YASNO 14 декабря, 00:17 Снегопад в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ограничения электроэнергии в Киеве сократились, но ситуация остается сложной. Об этом сообщил СЕО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook во вторник, 13 декабря.

«Хорошая новость — подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000 МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эта мощность должна быть распределена на все регионы», — объяснил он.



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По словам Коваленко, генерация электроэнергии растет, но не до такого уровня, как до массированных российских ударов. К тому же сейчас продолжается ремонт сетей, на который нужно время.

СЕО YASNO также написал, что, если света нет больше восьми часов, скорее всего, случилась локальная авария. Он посоветовал обратиться в ЖЭК или ОСМД.

«Есть ли свет в „серой“ зоне графика? Да, во время светло-серой зоны, которая в графике обозначает время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше», — добавил он.



Ранее в компании ДТЭК заявляли, что на восстановление энергетических объектов до довоенного уровня нужны годы и миллиарды гривен.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты за два месяца планомерных атак ракетами и дронами повредили около 50% украинской энергосистемы.