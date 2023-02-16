В пятницу в Киеве не будет отключений — ДТЭК 16 февраля, 18:38 В Киеве 17 февраля не будет отключений (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

В Киеве в пятницу, 17 февраля, будут замерять потребление электроэнергии, поэтому отключений в столице не будет. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК в Telegram в четверг, 16 февраля.

«17 февраля Укрэнерго будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения», — сообщили в ДТЭК.



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В компании предупредили, что в некоторых энергоузлах могут быть отключения по графику из-за повреждения сетей Укрэнерго. Там посоветовали проверять статус отключений на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Ранее глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина «достигла плато» — сейчас энергетики могут восстанавливать энергосистему с той же скоростью, с которой оккупанты ее разрушают, или быстрее.

Укрэнерго уже несколько дней не передает лимиты потребления электроэнергии в Киеве и ряде областей.

