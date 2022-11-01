В Киеве обновили графики отключений света 1 ноября, 15:55 В КГГА уточнили, что отключения не обязательно будут длиться по 12 часов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

ДТЭК Киевские электросети во вторник, 1 ноября, опубликовало новые графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

«Опубликованные три очереди отключений не означают, что свет будет отсутствовать в течение всех временных промежутков. Если энергосистема будет работать корректно — отключения вообще не будут применяться», — уточнили в КГГА.

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В пресс-службе также сообщили, что при распоряжении Укрэнерго сократить потребление больше чем на 250 МВт отключения станут экстренными, а графики действовать не будут.

График можно посмотреть по ссылке. Об экстренных отключениях можно узнать через чат-бот ДТЭК или YASNO.

В ДТЭК объяснили, что публикуют графики вероятных отключений, где указаны три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса могут отключить свет. В компании заявили, что стараются, чтобы отключения продолжались не дольше четырех часов. Если спустя четыре часа свет не появится, возможно, случилась авария — об этом можно сообщить через чат-бот компании в Telegram или Viber.

Отключения могут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков при необходимости снизить нагрузку на энергосистему, но свет не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков в графике, добавили в ДТЭК.

ДТЭК Киевские электросети также расширила список адресов, которых коснутся стабилизационные отключения.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что 1 ноября электроснабжение будут ограничивать в Киеве и еще семи областях Украины: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Инфографика: НВ

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