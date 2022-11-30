Киев близок к «нормальным» графикам отключения электроэнергии — YASNO 30 ноября, 00:42 Киев во время отключения света (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко заявил, что Киев приближается к стабилизационным графикам отключения света.



«Сейчас коллеги делают все возможное, чтобы вернуться к стабилизационным графикам. Несколько часов утром энергосистема укладывалась в ограничение. Но их превышение не стало неожиданностью — ограничения от Укрэнерго до сих пор значительны. Пока нам всем еще сложно планировать, и мы уже приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам», — заявил Коваленко.



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Он сообщил, что 29 ноября в Киеве потребление ограничивали 560 МВт, отключали 958 500 клиентов. Коваленко также призвал киевлян платить за электроэнергию.

«Мы ожидаем оплаты более чем на 300 млн грн от киевлян. Это без потребления ноября», — заявил он.

Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составил 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошедшая.