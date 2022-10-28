В течение дня более миллиона киевлян остались без света — YASNO 28 октября, 03:06 НСК Олимпийский во время отключения света в Киеве (Фото:Украинская правда)

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в течение дня более миллиона киевлян затронули экстренные отключения света.



Он подчеркнул, что за день от электроснабжения были отключены более 320 тысяч жилищ.

«Сегодня еще один тяжелый день для нашей энергетики и для всех украинцев. Орки снова нанесли удары, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять панику среди населения… В Киеве на сейчас отключены 159 тыс. жилищ, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи бизнесов, которые теряют возможность работать на нашу экономику», — заявил Коваленко.

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Он отметил, что статистика в Киевской области еще хуже: 258 тысяч потребителей были отключены вечером, и более 500 тысяч за весь день.

«К сожалению, пока сроков восстановления нормального снабжения нет. Если ночью не будет снижения потребления — отключения продолжатся», — сообщил Коваленко.

27 октября НЭК Укрэнерго сообщило, что вводит более длительные экстренные отключения света в Киеве после новой атаки РФ на объект энергетической инфраструктуры.

В результате атаки РФ из строя выведен ряд критически важных объектов. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше актуальны. В ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения электроснабжения.

С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.