Жители Киева и области более чем на четверть сократили электропотребление после удара РФ

11 октября, 06:44
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Дым над Киевом после российских обстрелов 10 октября (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Дым над Киевом после российских обстрелов 10 октября (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Компания Укрэнерго сообщила, что в вечерние часы 10 октября киевляне и жители области на 26,5% сократили потребление электроэнергии.

Сообщается, что общая мощность сэкономленной энергии равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин.

«Спасибо, друзья, за помощь и вашу мощную поддержку. Она необходима сейчас специалистам Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на работающие сети и дать время для аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших сегодня от массированного ракетного обстрела врага», — заявили в компании.

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Инфографика: НВ
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Россия за сутки нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты. В результате погибли 14 человек, больше 90 пострадали.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 октября тоже попросил украинцев с 17:00 до 22:00 стараться не перегружать энергосистему и переносить использование стиральной машины, утюга и других электроприборов, которые потребляют много энергии, на другое время.

https://www.youtube.com/embed/BGyZxg3CIv4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электроэнергия Киевская область Война в Украине Война России против Украины

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