В Киеве возвращают отключения света по графикам — ДТЭК

3 января, 13:04
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В Киеве снова будут отключать свет по графикам (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

В Киеве снова будут отключать свет по графикам (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Во вторник, 3 января, с 14:00 в Киеве возвращают стабилизационные графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

В компании отметили, что теплая погода и сокращение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроэнергию для киевлян.

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«Однако уже постепенно увеличивается нагрузка на энергосистему из-за растущего потребления, в частности, промышленными предприятиями. Поэтому сегодня с 14.00 для жителей столицы начинают действовать графики стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.

2 января после массированной атаки РФ с помощью дронов Shahed в Киеве и области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи в столице вернули экстренные отключения электроэнергии.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев ДТЭК Отключения света

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