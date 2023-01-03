В Киеве возвращают отключения света по графикам — ДТЭК 3 января, 13:04 В Киеве снова будут отключать свет по графикам (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Во вторник, 3 января, с 14:00 в Киеве возвращают стабилизационные графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

В компании отметили, что теплая погода и сокращение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроэнергию для киевлян.

Видео дня

«Однако уже постепенно увеличивается нагрузка на энергосистему из-за растущего потребления, в частности, промышленными предприятиями. Поэтому сегодня с 14.00 для жителей столицы начинают действовать графики стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.

2 января после массированной атаки РФ с помощью дронов Shahed в Киеве и области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи в столице вернули экстренные отключения электроэнергии.