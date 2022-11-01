Остановка транспорта во время воздушных тревог. ВГА Киева ответила на недовольство жителей столицы

1 ноября, 15:52
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Сергей Попко пообещал постараться урегулировать проблему с остановкой общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог (Фото:Київська міська державна адміністрація — КМДА via Facebook)

Сергей Попко пообещал постараться урегулировать проблему с остановкой общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог (Фото:Київська міська державна адміністрація — КМДА via Facebook)

Руководитель Киевской городской военной администрации полковник Сергей Попко отреагировал на недовольство жителей Киева из-за остановки городского общественного транспорта во время воздушных тревог.

«Я понимаю обеспокоенность киевлян при остановке транспорта: это и дополнительный расход средств, неудобства для передвижения и некоторые проблемы в случае приближения комендантского часа. Да, действительно эта проблема сейчас существует. Мы этот вопрос уже изучаем и постараемся урегулировать. Поэтому, о любых изменениях вам сообщим», — ответил Попко на вопрос НВ о том, почему коммунальный транспорт во время тревог не курсирует, тогда как маршрутки продолжают ездить.

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1 августа власти Киева приняли решение останавливать работу общественного транспорта на время воздушной тревоги.

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Пассажиры столичного общественного транспорта смогут воспользоваться им после отбоя воздушной тревоги без повторной оплаты проезда.

«Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию», — говорилось в обнародованных рекомендациях.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял что, что это решение принято Советом обороны города по рекомендации военных и специалистов ГСЧС.

«Люди должны выйти из транспорта и рассредоточиться. Во-вторых, критики очень много: „Зачем мы выходим из транспорта?“. Потому что это правила, написанные кровью. В Николаеве попали в остановку, погибли многие, многие ранены. Эти правила для того, чтобы избежать трагедии», — сказал Кличко.

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По его словам, идеально было бы обустроить бомбоубежища возле каждой остановки, однако сделать это невозможно из-за нехватки денег.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киев Украина-Россия Интервью НВ Война в Украине Российско-украинская война Общественный транспорт Война России против Украины Воздушная тревога Сергей Попко

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