Остановка транспорта во время воздушных тревог. ВГА Киева ответила на недовольство жителей столицы
Сергей Попко пообещал постараться урегулировать проблему с остановкой общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог (Фото:Київська міська державна адміністрація — КМДА via Facebook)
Руководитель Киевской городской военной администрации полковник Сергей Попко отреагировал на недовольство жителей Киева из-за остановки городского общественного транспорта во время воздушных тревог.
«Я понимаю обеспокоенность киевлян при остановке транспорта: это и дополнительный расход средств, неудобства для передвижения и некоторые проблемы в случае приближения комендантского часа. Да, действительно эта проблема сейчас существует. Мы этот вопрос уже изучаем и постараемся урегулировать. Поэтому, о любых изменениях вам сообщим», — ответил Попко на вопрос НВ о том, почему коммунальный транспорт во время тревог не курсирует, тогда как маршрутки продолжают ездить.
1 августа власти Киева приняли решение останавливать работу общественного транспорта на время воздушной тревоги.
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Пассажиры столичного общественного транспорта смогут воспользоваться им после отбоя воздушной тревоги без повторной оплаты проезда.
«Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию», — говорилось в обнародованных рекомендациях.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял что, что это решение принято Советом обороны города по рекомендации военных и специалистов ГСЧС.
«Люди должны выйти из транспорта и рассредоточиться. Во-вторых, критики очень много: „Зачем мы выходим из транспорта?“. Потому что это правила, написанные кровью. В Николаеве попали в остановку, погибли многие, многие ранены. Эти правила для того, чтобы избежать трагедии», — сказал Кличко.
По его словам, идеально было бы обустроить бомбоубежища возле каждой остановки, однако сделать это невозможно из-за нехватки денег.