Остановка транспорта во время воздушных тревог. ВГА Киева ответила на недовольство жителей столицы 1 ноября, 15:52 Сергей Попко пообещал постараться урегулировать проблему с остановкой общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог (Фото:Київська міська державна адміністрація — КМДА via Facebook)

Руководитель Киевской городской военной администрации полковник Сергей Попко отреагировал на недовольство жителей Киева из-за остановки городского общественного транспорта во время воздушных тревог.

«Я понимаю обеспокоенность киевлян при остановке транспорта: это и дополнительный расход средств, неудобства для передвижения и некоторые проблемы в случае приближения комендантского часа. Да, действительно эта проблема сейчас существует. Мы этот вопрос уже изучаем и постараемся урегулировать. Поэтому, о любых изменениях вам сообщим», — ответил Попко на вопрос НВ о том, почему коммунальный транспорт во время тревог не курсирует, тогда как маршрутки продолжают ездить.

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1 августа власти Киева приняли решение останавливать работу общественного транспорта на время воздушной тревоги.

Пассажиры столичного общественного транспорта смогут воспользоваться им после отбоя воздушной тревоги без повторной оплаты проезда.



«Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию», — говорилось в обнародованных рекомендациях.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял что, что это решение принято Советом обороны города по рекомендации военных и специалистов ГСЧС.

«Люди должны выйти из транспорта и рассредоточиться. Во-вторых, критики очень много: „Зачем мы выходим из транспорта?“. Потому что это правила, написанные кровью. В Николаеве попали в остановку, погибли многие, многие ранены. Эти правила для того, чтобы избежать трагедии», — сказал Кличко.

По его словам, идеально было бы обустроить бомбоубежища возле каждой остановки, однако сделать это невозможно из-за нехватки денег.

