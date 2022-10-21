Осенние каникулы в киевских школах начнутся 31 октября — КГГА 21 октября, 17:15 Бомбоубежище, обустроенное в одной из киевских школ (Фото:КГГА)

Осенние каникулы в киевских школах начнутся 31 октября. Они продлятся ровно одну неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«Осенние каникулы для столичных школьников продлятся с 31 октября по 6 ноября включительно», — отмечают в КГГА.

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По информации ведомства, до начала каникул образовательные учреждения продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию по безопасности.

При этом учреждения дошкольного образования во время каникул продолжат работу в формате, в котором они работают сейчас.

1 сентября в украинских школах начался новый учебный год в условиях войны.