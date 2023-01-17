Жителям Киева предложили пройти опрос о развитии украинского языка, власти готовят новую концепцию

17 января, 14:41
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Власти Киева проведут опрос для создания концепции развития украинского языка в столице (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Власти Киева проведут опрос для создания концепции развития украинского языка в столице (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В приложении Киев Цифровой для жителей Киева стартовал опрос о развитии украинского языка.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, он проходит в рамках разработки Городской концепции развития украинского языка и создания украиноязычной среды во всех сферах общественной жизни столицы.

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Цель опроса — узнать общественное мнение относительно реального состояния использования украинского языка в Киеве. Также по его итогам будут определены основные инструменты, которые Киев сможет предложить тем, кто захочет изучить украинский.

Замглавы КГГА Анна Старостенко уточнила, что на данный момент в Киеве уже есть ряд общественных инициатив, тренинги и курсы по изучению украинского языка. Но власти хотят более основательно проанализировать потребности горожан.

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«Полученные результаты опроса помогут нам понять уровень функционирования украинского языка в столице и будут использованы при разработке концепции города Киева, воплощение которой будет включать языковые курсы и разговорные клубы для взрослых и детей, специализированные тренинги для работников сферы услуг, бизнеса, государственных служащих, обновление программ в учебных заведениях, языковые курсы для людей с инвалидностью», — пояснила она.

Опрос будет длиться до 31 января. Участие в нем могут принять все пользователи приложения Киев Цифровой при наличии BankID.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше людей переходят на украинский язык не только в официальной коммуникации, но и в быту.

Опрос Рейтинга, проведенный в конце августа 2022 года, показал, что количество тех, кто общается на украинской языке дома, растет.

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Верховная Рада приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу.

С января 2021-го на украинский перешла вся сфера обслуживания, а с июля расширилась сфера применения государственного языка в кино, книгоиздании и печатных изданиях, культурной и туристической отраслях. Также с июля 2021 года полностью заработала норма об экзаменах по украинскому языку для кандидатов на госдолжности.

С 16 июля 2022 года в Украине вступил в силу ряд новых норм языкового закона. Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение этого закона.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Опрос Украинский язык

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