Жителям Киева предложили пройти опрос о развитии украинского языка, власти готовят новую концепцию 17 января, 14:41 Власти Киева проведут опрос для создания концепции развития украинского языка в столице (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В приложении Киев Цифровой для жителей Киева стартовал опрос о развитии украинского языка.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, он проходит в рамках разработки Городской концепции развития украинского языка и создания украиноязычной среды во всех сферах общественной жизни столицы.

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Цель опроса — узнать общественное мнение относительно реального состояния использования украинского языка в Киеве. Также по его итогам будут определены основные инструменты, которые Киев сможет предложить тем, кто захочет изучить украинский.

Замглавы КГГА Анна Старостенко уточнила, что на данный момент в Киеве уже есть ряд общественных инициатив, тренинги и курсы по изучению украинского языка. Но власти хотят более основательно проанализировать потребности горожан.

«Полученные результаты опроса помогут нам понять уровень функционирования украинского языка в столице и будут использованы при разработке концепции города Киева, воплощение которой будет включать языковые курсы и разговорные клубы для взрослых и детей, специализированные тренинги для работников сферы услуг, бизнеса, государственных служащих, обновление программ в учебных заведениях, языковые курсы для людей с инвалидностью», — пояснила она.

Опрос будет длиться до 31 января. Участие в нем могут принять все пользователи приложения Киев Цифровой при наличии BankID.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше людей переходят на украинский язык не только в официальной коммуникации, но и в быту.

Опрос Рейтинга, проведенный в конце августа 2022 года, показал, что количество тех, кто общается на украинской языке дома, растет.

Верховная Рада приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу.

С января 2021-го на украинский перешла вся сфера обслуживания, а с июля расширилась сфера применения государственного языка в кино, книгоиздании и печатных изданиях, культурной и туристической отраслях. Также с июля 2021 года полностью заработала норма об экзаменах по украинскому языку для кандидатов на госдолжности.

С 16 июля 2022 года в Украине вступил в силу ряд новых норм языкового закона. Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение этого закона.