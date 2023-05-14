Разведка позиций ПВО. Все запущенные в направлении Киева вражеские дроны были уничтожены на дальних подступах — КГВА 14 мая, 07:23 Киев (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские войска в воскресенье ночью, 14 мая, запустили в направлении Киева беспилотники, которые силы ПВО уничтожили на дальних подступах. Во время второй воздушной тревоги за ночь в воздушном пространстве вокруг столицы крылатых ракет не было зафиксировано.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

«Седьмая воздушная атака на столицу с начала мая! По предварительной информации, до полуночи рашисты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего, для выявления позиций нашей ПВО», — проинформировал глава КГВА Сергей Попко.

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По его данным, все двигавшиеся в направлении Киева беспилотники были уничтожены на дальних подступах.

Вторая воздушная тревога за ночь, вероятно, была связана с атакой крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления.

В воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет не было зафиксировано.

«По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями», — добавил руководитель КГВА.

В ночь на воскресенье, 14 мая, по всей Украине дважды за ночь была объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрелов.

В Тернополе травмированы двое гражданских граждан. Есть попадание в складские помещения. В Харькове раздавались взрывы, в Киевской области работала ПВО.