Оккупанты нанесли удары по Киевской области, есть пострадавший 5 октября, 03:12 Иранский дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли удары по Киевской области. На месте попадания ракеты разгорелся пожар.

В Киевской областной военной администрации сообщили о нескольких взрывах в Белой Церкви.

По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого — пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший.

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«Экстренные службы уже на месте работают. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняем. Не пренебрегайте сигналом тревоги — сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких. Воздушная тревога продолжается!» — добавили в ОВА.

Обновлено 4:00

Оккупанты нанесли повторную серию ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

Все экстренные службы работают. Жителей призвали оставаться в укрытиях.