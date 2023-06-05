Охранник киевской поликлиники, где возле укрытия погибли люди, проходит по делу о распространении коммунистической символики

5 июня, 16:41
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62-летний охранник поликлиники Виктор Мошкин — единственный, кто признал вину по делу о закрытом укрытии (Фото:Ґрати)

62-летний охранник поликлиники Виктор Мошкин — единственный, кто признал вину по делу о закрытом укрытии (Фото:Ґрати)

Охраннику поликлиники в Деснянском районе Киева, где возле закрытого укрытия погибли три человека, готовят подозрение по факту распространения коммунистической символики.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец.

По словам спикера, СБУ еще в феврале сообщала о группе людей в Киеве, которые «считают себя гражданами СССР» и публиковали открытки с коммунистической символикой. Следствие считает, что в эту группу входили охранник и его супруга.

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В эфире телемарафона Максимец сказала, что, по данным следствия, именно охранник не открыл двери укрытия во время тревоги, «оставив людей на улице под обстрелами». Она также сослалась на слова местных жителей, которые говорят, что их и раньше не раз не пускали в укрытие во время ночных тревог.

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Суспільне со ссылкой на сотрудницу поликлиники, в которой работал охранник, пишет, что ночью 1 мая он «мог задремать или отойти в подвал», поэтому не успел открыть двери людям, которые спешили в укрытие во время российской атаки.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

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4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о гибели людей возле закрытого укрытия. Самую строгую меру назначили 62-летнему охраннику — два месяца в СИЗО. Издание Ґрати сообщило, что он признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.

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Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

По состоянию на 5 июня в Украине проверили уже 79% всех укрытий — 50 195. Закрытыми оказались 9% (4679), непригодными — 23% (11 644). В Киеве обследовали 48% (2156) укрытий, из которых 137 (6%) закрыты, 804 (37%) непригодны для использования.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Служба безопасности Украины (СБУ) Уголовное дело Прокуратура Киева Укрытие Подозрение Декоммунизация в Украине Охранник Деснянский район

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