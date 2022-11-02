До триллиона долларов. Кличко оценил ущерб энергетической сети и водоканала Киева от российских обстрелов 2 ноября, 18:36 Пожар на киевской ТЭС в результате российского ракетного удара, 18 октября (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио НВ оценил ущерб энергетической сети и водоканала Киева от российских обстрелов.

«Четко сказать невозможно, это от сотен миллиардов до триллионов долларов, если это считать. На сегодня у нас не было времени учитывать тот ущерб, который был нанесен, я могу сказать, что он велик», — сказал Кличко в эфире Радио НВ.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.

Ударов по столице 31 октября удалось избежать благодаря силам ПВО, однако в Киевской области российские ракеты повредили важный объект энергетической инфраструктуры, питавший 350 тыс. квартир киевлян. Поэтому 80% потребителей Киева вчера потеряли водоснабжение, в столице были проблемы со светом.

1 ноября Кличко сообщил, что в столице полностью восстановили водоснабжение, но плановые отключения света продолжатся из-за дефицита в энергосистеме.

2 ноября в нескольких районах Киева начались экстренные отключения света вне стабилизационных графиков из-за перегрузки электросетей.

Из-за атаки России наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.

Экстренные отключения необходимы, чтобы предотвратить массовые аварии на оборудовании.

