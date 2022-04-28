Россия обстреляла центральный район Киева ракетами, частично разрушен жилой дом, 10 человек пострадали — фото и видео ГСЧС

28 апреля, 22:28
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Произошло возгорание в 25-этажном жилом доме (Фото:ГСЧС)

Произошло возгорание в 25-этажном жилом доме (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли два удара по Шевченковскому району Киева. В результате вражеских обстрелов частично разрушен жилой дом.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением первого и второго этажей.

ГСЧС
Фото: ГСЧС

Война России против Украины - главные события 28 апреля

Видео дня

В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проходят поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали — 10. Информация уточняется.

К ликвидации последствий привлекалось 12 единиц пожарной техники и 98 человек личного состава ГСЧС.

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Теги:   Киев Российская агрессия Ракетные удары Война России против Украины

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