Россия обстреляла центральный район Киева ракетами, частично разрушен жилой дом, 10 человек пострадали — фото и видео ГСЧС
Произошло возгорание в 25-этажном жилом доме (Фото:ГСЧС)
Российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли два удара по Шевченковскому району Киева. В результате вражеских обстрелов частично разрушен жилой дом.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
Произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением первого и второго этажей.
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В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проходят поисково-спасательные работы.
По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали — 10. Информация уточняется.
К ликвидации последствий привлекалось 12 единиц пожарной техники и 98 человек личного состава ГСЧС.
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