Обстрел ТЦ в Киеве. СБУ задержала тик-токера, выложившего в сеть фото техники ВСУ 21 марта, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Обстрел торгового центра в Киеве, 20 марта (Фото:ГСЧС / Facebook)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который опубликовал в TikTok фото техники ВСУ в Киеве. После публикации российские оккупанты нанесли удар по торговому центру.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что впоследствии торговый центр, возле которого находились украинские защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов.

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Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага — установит следствие, говорят в СБУ.

«Мы же обращаемся ко всем гражданам — не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и ​​результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов», — говорится в сообщении.

Спецслужбы просят передавать данные о дислокации врага в специальный чат-бот в Telegram: @stop_russian_war_bot.

Вечером 20 марта российские оккупанты обстреляли Подольский район Киева. Ракета попала в торговый центр. Погибли четыре человека, еще один получил травмы.

В результате обстрела погибли четыре человека, еще один получил травмы.



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