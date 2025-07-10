«У нее стресс больше, чем у меня». Жительница Киева смогла спасти себя и кошку во время массированного обстрела

Об этом сообщает BBC.

В частности, женщина смогла спасти свою кошку. На кадрах видно, как животное испугано.

«У нее стресс больше, чем у меня. Она вся дрожит. Посмотрите, что с ней происходит… У нее стресс, она как собака «хэкает», — заявила она.

Женщина еще не была в своей квартире после обстрела. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия.

«Я выходила — была целой. Смотрю, что с этим пожаром (который продолжается — ред.) будет. Видите, дальше возгорание пошло», — заявила она.

Ранее местные власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина. Кроме того, последствия обстрела фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском районах столицы. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали 16 человек. Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшилось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.