Падение обломков, пострадал ребенок. В КГВА рассказали о последствиях российской атаки на Киев

В КГВА рассказали о последствиях обстрела Киева 21 июля (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву . Один человек погиб, еще семеро — получили ранения, среди них есть ребенок.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он уточнил, что российские оккупанты били по гражданской инфраструктуре и жилых кварталах столицы.

В результате обстрела пострадали шесть районов города. Больше всего ударов пришлось на Дарницкий район, там загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые постройки.

В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изуродованы квартиры. Поврежден вход на станцию метро Лукьяновская.

В Соломенском районе частично разрушено административное здание, загорелись склады.

Также зафиксированы незначительные повреждения в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах в основном из-за падения обломков.

В ночь на 21 июля армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве раздавались взрывы.

Россияне совершили 12 ударов по Харькову, возник пожар. Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны, в трех селах громады повреждена инфраструктура.