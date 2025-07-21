В Киеве частично изменили движение общественного транспорта из-за российского обстрела
В Киеве частично изменили движение общественного транспорта (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В понедельник, 21 июля, в Киеве временно изменили движение общественного транспорта после российской атаки.
Об этом сообщает КГГА.
В связи с ночным обстрелом столицы движение отдельных маршрутов временно изменено:
- автобусы № 14 — от просп. Отрадного к Лукьяновской площади;
- автобусы № 119 — от ул. Василия Касияна в Воздухофлотский путепровод;
- автобусы № 112 — от ул. Ивана Микитенко в ст. м. «Контрактовая площадь»;
- троллейбусы № 16 — от ул. Мечты к ул. Белорусской;
- троллейбусы № 31 — ул. Милославская — ул. Белорусская;
- троллейбусы №№ 19, 35 — ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее — по собственному маршруту;
- троллейбусы №№ 18, 28 — к ст. м. Почайна;
- троллейбусы № 6, 33 — через зал. ст. Куренивка к ст. м. Дорогожичи;
- трамваи № 22 — к ст. м. Бориспольская;
- автобусы №№ 51, 63 — до ул. Привокзальной;
- автобусы № 50тр — от ул. Милославской в ст. м. Дарница.
В ночь на 21 июля армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве раздавались взрывы.
Россияне совершили 12 ударов по Харькову, возник пожар. Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны, в трех селах громады повреждена инфраструктура.