В Киеве частично изменили движение общественного транспорта из-за российского обстрела

В понедельник, 21 июля, в Киеве временно изменили движение общественного транспорта после российской атаки.

Об этом сообщает КГГА.

В связи с ночным обстрелом столицы движение отдельных маршрутов временно изменено:

автобусы № 14 — от просп. Отрадного к Лукьяновской площади;

автобусы № 119 — от ул. Василия Касияна в Воздухофлотский путепровод;

автобусы № 112 — от ул. Ивана Микитенко в ст. м. «Контрактовая площадь»;

троллейбусы № 16 — от ул. Мечты к ул. Белорусской;

троллейбусы № 31 — ул. Милославская — ул. Белорусская;

троллейбусы №№ 19, 35 — ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульвар, далее — по собственному маршруту;

троллейбусы №№ 18, 28 — к ст. м. Почайна;

троллейбусы № 6, 33 — через зал. ст. Куренивка к ст. м. Дорогожичи;

трамваи № 22 — к ст. м. Бориспольская;

автобусы №№ 51, 63 — до ул. Привокзальной;

автобусы № 50тр — от ул. Милославской в ст. м. Дарница.

В ночь на 21 июля армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве раздавались взрывы.

Россияне совершили 12 ударов по Харькову, возник пожар. Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны, в трех селах громады повреждена инфраструктура.