В Киеве в результате российской атаки повреждена теплосеть, без горячей воды около 500 абонентов

В понедельник, 7 июля, в Киеве в результате вражеской атаки повреждена теплосеть большого диаметра. Коммунальщики работают над ликвидацией аварии.

Об этом сообщает Киевтеплоэнерго.

В сообщении говорится, что в результате российской атаки была повреждена тепловая магистраль диаметром в один метр. Без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.

Реклама

Среди отключенных — как жилые дома, так и учреждения социальные объекты — школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты.

Повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

Коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки.

Ночью 7 июля войска РФ атаковали Украину шахедами. В Киеве в результате удара есть повреждения в трех районах: в Деснянском возник пожар в авто, в Соломенском — обломки упали на автомойку, а в Голосеевском — на офисное здание.

В Харькове в результате ночной атаки 23 человека пострадали, есть попадания БпЛА в двух районах города.