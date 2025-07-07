В Киеве в результате российской атаки повреждена теплосеть, без горячей воды около 500 абонентов

7 июля, 09:26
Российская атака на Киев, 7 июля (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 7 июля, в Киеве в результате вражеской атаки повреждена теплосеть большого диаметра. Коммунальщики работают над ликвидацией аварии.

Об этом сообщает Киевтеплоэнерго.

В сообщении говорится, что в результате российской атаки была повреждена тепловая магистраль диаметром в один метр. Без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.

Среди отключенных — как жилые дома, так и учреждения социальные объекты — школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты.

Повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

Коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки.

Ночью 7 июля войска РФ атаковали Украину шахедами. В Киеве в результате удара есть повреждения в трех районах: в Деснянском возник пожар в авто, в Соломенском — обломки упали на автомойку, а в Голосеевском — на офисное здание.

В Харькове в результате ночной атаки 23 человека пострадали, есть попадания БпЛА в двух районах города.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Война России против Украины Российская агрессия

